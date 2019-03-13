فينا أفضل المدن للعيش في 2019.. العرب يغيبون عن أول 70 مركزا وبغداد في ذيل القائمة

للسنة العاشرة على التوالي، تصدرت العاصمة النمساوية فيينا مؤشر ميرسر لأكثر المدن التي تصلح للعيش فيها.

والمدينة المعروفة للسائحين بماضيها الامبراطوري وقصورها المذهبة وموسيقاها الكلاسيكية، يسكنها 1.9 مليون نسمة وتحمل لقب "فيينا الحمراء" لأنها خضعت لحكم اليسار السياسي لفترة طويلة. كما تشتهر أيضا بتقديم الخدمات العامة بأسعار زهيدة وتوفير المساكن الاجتماعية.

وتقتسم المدينة بعض الخصائص مع مدينة زوريخ السويسرية التي حلت في المركز الثاني مثل المساحة المتوسطة والأمان وانتشار المساحات الخضراء لكن زوريخ تختلف عنها في أنها أغلى وتعد مركزا ماليا مهما.

واقتسمت مدن أوكلاند وميونيخ وفانكفور المركز الثالث.

عربيا احتلت دبي في الإمارات العربية المتحدة المركز 74 وهي بهذا تفوقت على تل أبيب التي احتلت المركز 104، تليها تماما مسقط في عمان بالمركز 105، ثم جاءت تونس بالمركز 114، والرباط في المغرب بالمكز 116، والكويت بالمركز 126، فالمنامة في البحرين بالمركز 136، الرياض 164، ودمشق في المركز 225.

ولم تتغير المراكز الخمس الأولى في قائمة مؤسسة ميرسر لجودة مستوى المعيشة في عام 2019 والتي نشرت يوم الأربعاء، عن العام الماضي لكن فانكوفر صعدت من المركز الخامس إلى الثالث.

كما ظلت أسوأ عشر مدن في القائمة التي تضم 231 مدينة دون تغيير إذ حلت بغداد في المركز الأخير سبقتها بانجي في جمهورية أفريقيا الوسطى والعاصمة اليمنية صنعاء.

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