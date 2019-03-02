يورونيوز في أوزبكستان.. عبق التاريخ الإسلامي وموطن الشيوخ والعلماء

احتضنت جمهورية أوزباكستان النسخة الأولى من المنتدى الدولي للسياحة الدينية، بحضور مشاركين من أكثر من 20 دولة من ضمنهم المملكة العربية السعودية وفلسطين والكويت ومصر، وكازاخستان وروسيا وفرنسا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند، وجنوب إفريقيا والهند.

المنتدى كان من تنظيم هيئة الدولة لتطوير السياحة في أوزباكستان، بالتعاون مع محافظتي بخارى وسمرقند ووزارة الخارجية وهيئة الشؤون الدينية لدى مجلس وزراء البلاد، والبعثات الدبلوماسية لأوزباكستان في الدول الأجنبية وإدارة مسلمي أوزباكستان، والصندوق الاجتماعي الخيري "وقف"

أوزباكسان تسعى من خلال هذا المنتدى إلى توسيع التعاون الدولي في مجال تطوير السياحة الدينية وجذب الاستثمارات لهذا القطاع، كما يعتبر المنتدى اعترافا بكبرى المراكز العالمية للسياحة الدينية، وتطبيقا لمواصفات الحلال في البلاد.

نخبة من العلماء ورجال الدين والخبراء والمختصين العاملين في مجال السياحة الدينية شاركوا في المنتدى في مدينة بخارى، والذي أقيم بمبادرة من الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس أوزباكستان.

أوزباكستان

تعد أُوزباكستان أكبر دولة فى وسط آسيا، عاصمتها طشقند ومن أهم مدنها سمرقند و بخارى، وهي إحدى الجمهوريات الإسلامية ذات الطبيعة الفيدرالية ضمن الجمهوريات السوفياتية السابقة.

تقع أوزباكستان بين نهري آمو داريا وسيرداريا وتمتد على طريق الحرير، التي تناحرت جيوش الأرض عليها منذ آلاف السنين. تحدها شمالا كازاخستان وبحر آرال وجنوبا طاجيكستان وأفغانستان وتركمانستان وشرقا قرغيزيا وطاجيكستان وغربا تركمانستان وكازاخستان.

أوزباكستان بلاد الإمام البخاري وعالم الجبر الخوارزمي والبيروني والنسائي والزمخشري والترمذي، وغيرهم من أعلام الثراث الإسلامي ومهد الحضارات وثقافاتها منذ أكثر من ألفي سنة، لا تزال تحتفظ بأجمل المعالم المعمارية الإسلامية وعند زيارتها تنقلك مدنها بخارى و سمرقند وكيفا إلى عصور مضت فتحس بأنك في طريق الحرير المعبد بالتاريخ.

مدن تروي لعشاق التاريخ حكايات وقصص مدونة لشعوب مختلفة مرت من هذه الأراضي تاركة بصمة أبدية وأسرار التاريخ التي لا تنتهي.

أوزباكستان التي حصلت على استقلالها في العام 1991 بعدما انفصلت عما كان يعرف بالاتحاد السوفياتي تعيدك إلى استحضار قرون مضت والبحث في التاريخ وإلى قراءة جديدة للتاريخ الإسلامي.

تتميز المدن في أوزباكستان بالمساجد والمدارس العلمية العتيقة والأضرحة التي تمثل الحضارة الإسلامية وتحتفظ برونقها التاريخي.

سمرقند الساحرة

في هذه المدينة الساحرة جاب غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام المعروف بعمر الخيام ونظم دواوينه، وعقد علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا مجالسه، وفكر أبو الريحان البيروني، وحلل أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي خوارزمياته، وناقش أبو بكر القفال الشاشي نظريات الأصول، وقعد أبو منصور الماتريدي علم الكلام...وتفنن في نسج البلاغة العربية أبو القاسم الزمخشري.

الأضرحة

ضريح الصحابي قثم بن العباس بن عبد المطلب

قثم بن العباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول عليه السلام، تولى نيابة المدينة في أيام علي، وشهد فتح سمرقند، وهو ابن أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية، التي كانت أول امرأة أسلمت بمكة المكرمة بعد خديجة رضي الله عنها.

يشير اسم شاه زنده (الملك الحي) إلى ضريح قثم بن العباس، الذي جلب الإسلام إلى المنطقة واستشهد فقطع رأسه بسمرقند سنة 673م، ودفن في المكان المعروف حاليا بضريحه ويزوره الالاف سنويا.

معنى "الملك الحي"، أن هناك أسطورة موروثة يبرر بها أهل سمرقند عدم قتل ابن عم الرسول، بأنه أصيب بسهم ومات طبيعيا، وهو حي يعيش بزوايا ضريحه، لكن الحقيقة أنه قتل فعلا كما تجتمع كتب التاريخ على ذلك.

الضريح يتميز بدرج طويل شيده أهل مدينة سمرقند عقب بناء الضريح وجعلوه عاليا طويل، كتعبير عن عقوبة يطبقوها على أنفسهم بالصعود والنزول على السلم الطويل عقابا لأنفسهم في جريرة اغتيال ابن عم الرسول يوم الفتح.

عند دخول الضريح ستشدك القصور التي شيدها الملوك المتعاقبون تبركا بابن عم الرسول، كما شيدوا مدارس كبرى لتدريس العلوم.

ضريح الإمام البخاري

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ولد في مدينة بخارى 256 هجرية وتوفي بمدينة سمرقند ودفن بها، يعتبر أول من كتب في تاريخ الرجال، وأفرد جمع الأحاديث الصحيحة ضمن منهجه. إمام المحدثين وصاحب الجامع الصحيح للحديث النبوي الشريف الذي يعتبر أصح كتاب بعد القرآن الكريم.

اتهم الإمام البخاري بالاعتزال، فكانت محنته، الى أن وافته المنية بقرية خارج سمرقند، وفيها ضريحه.

عندما دفن الإمام البخاري فاح من قبره عطر عجيب حادثة تذكرها كتب التاريخ والتراجم، وهي حاضرة إلى اليوم، خلال جولتي في الضريح وزيارتي للقبر سألت مدير الضريح عما إذا كان العمال يضيفون معطرات يوميا على الضريح ، فأجاب يمنع منعا باتا إضافة أي شيء، تعجبت من العطر الفواح الذي يملأ غرفة القبر والضريح، لم أشمها من قبل...رائحة زكية تملأ المكان.

ضريح أبو منصور الماتريدي

من كبار علماء أهل السنة والجماعة توفي سنة 333هجرية، يعتبر من أبرز الشخصيات الإسلامية التي كان لها دور مهم في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة وتوضيحها بالنقل والعقل. ينتسب إلى الماتريدي اليوم أكثر من خمسين بالمائة من سكان العالم الإسلامي، وهو إمام المدرسة الماتريدية التي يتبعها غالبية أتباع المذهب الحنفي في العقيدة، في مصر والشام وتركيا وكل شعوب بلاد خراسان والهند وماليزيا.

ريجستان

ريجستان كلمة تعني في التركية ''ساحة الرمل'' عبارة عن ساحة رئيسية تضم ثلاث مدارس إسلامية معروفة متقابلة، وهي مدرسة ألوغ بيك، ومدرسة شيردار، ومدرسة تيلاكاري.

المدارس شيدها ألوغ بيك حفيد تيمور لنك في العام 823 هـجرية الموافق ل 1420 ميلادية.

في هذه المدارس تم تدريس العلوم النفسية والطبية إلى جانب العلوم الدينية... وحتى اللحظة يحتفظ في متحفها بمخطوطات في الطب والرياضيات والفلك والفلسفة إلى جانب كتب الفقه والتصوف.

بخارى

بخارى عاصمة ولاية بخارى وخامس مدن أوزبكستان سكانا، يزورها الملايين سنويا، لزيارة أضرحة شيوخ الطريقة النقشبندية المدفونيين بها، والتعرف على موطن ابن سينا، الذي درست مؤلفاته في الجامعات الأوروبية والعالمية.

قصر 'آرك'

قصر آرك أو السفينة أقدم الآثار التاريخية التي تضمها بخارى، قصر 'آرك' شيد في القرن الثالث قبل الميلاد، على ارتفاع 20 مترا، وعلى مساحة تصل إلى هكتارين، كان يستخدم كمقر حكم من قبل الدول المتعاقبة.

يوجد بداخل القصر إلى جانب القصر الملكي دواوين مالية ومنزل النساء إضافة إلى السجن لاحتجاز المذنبين· كما يوجد بداخله ساحة المحاكم وغرف للإدارة ومستودع الأواني والأكل والكنوز.

ضريح إسماعيل الساماني

ضريح إسماعيل الساماني بني في القرن العاشر الميلادي، يتميز بكونه أقدم بناء مشيد بالطوب المحروق، المستخدم بكثرة في آسيا الوسطى.

يعتبر أبو ابراهيم اسماعيل ابن أحمد الساماني، المؤسس الفعلي لدولة السامانيين في بلاد ما وراء النهر، تولى سدة الحكم في العام 279هجرية و892 م بعد وفاة شقيقه نصر السماني الذي تولى بدوره الحكم عقب وفاة والده أحمد الساماني أول أسرة السامانيين. وكانت مدينة بخارى عاصمة له، وشهدت في عصره ازدهارا وتقدما فكريا وثقافيا.

ضريح أبو حفص أحمد بن حفص الكبير البخاري

الفقيه العلامة ، شيخ ما وراء النهر تلميذ محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبوحنيفة، وهو أبرز علماء الأحناف بمنطقة خراسان وهو الأب الروحي لبخارى، وهو شيخ البخاري المحدث.

ضريح بهاء الدين النقشبندي

روح بخارى، محمد بهاء الدين النقشبندي الحسيني الأويسي البخاري المعروف بـشاه نقشبند مؤسس الطريقة النقشبندية، من كبار علماء الصوفية، سمي نقشبند، لأنه نقش الذكر في قلبه، تتميز طريقته ببخارى بالذكر الخفي، لا يوجد ذكر جماعي، عكس النقشبندية في تركيا تقوم على الذكر الجهري... توفي سنة 791هجرية.

مدارس

من أبرز المدارس في أوزباكستان معهد "أمير عرب" لتدريس العلوم الشرعية والأديان واللغات والثقافات الشرقية بمدينة بخارى، حيث يدرس الطلبة باللغات الروسية والعربية والانجليزية، إضافة للغة الأوزباكية.

يرتدي الطلبة لباسا موحدة وطقية مطرزة من أربع جهات.

المدرسة داخلية يدرس فيها مختلف الطلبة من داخل وخارج أوزباكستان لمدة أربع سنوات يحصلون بعدها على شهادة بدرجة الباكالوريوس، شهادة تمكنهم من متابعة دراستهم العليا بالجامعة الإسلامية بالعاصمة طشقند.

يطلق اسم المدرسة على مؤسسها الأمير سعيد بن عبد الله اليمني، الملقب بمير عرب أو أمير عرب في (1530 – 1536) م وسميت باسمه، تقع المدرسة في مدينة بخارى.

أغلقت المدرسة من قبل الروس عقب قيام الثورة البلشفية في روسيا في العام 1917 وأعيد فتحها في العام 1945. درس في هذه المدرسة كثير من علماء الدين الإسلامي في آسيا الوسطى وروسيا وأفغانستان وباكستان.

تضم مدرسة مير عرب 160 غرفة للتدريس، وهي تقابل مسجد كاليان، و تعتبر منذ العام 1993 واحدة من مواقع التراث العالمي.

مأذنة كاليان

مأذنة كاليان أو المأذنة الكبيرة من أشهر معالم بخارى بنيت في العام 1127، يبلغ ارتفاعها 47 مترا، وهي أكثر الأبنية التاريخية ارتفاعا في آسيا الوسطى.

واصل الأوزبك الذين اعتنقوا الديانة الإسلامية في مطلع القرن الرابع عشر، في تشييد المدارس و المساجد في كل من سمرقند وبخارى إلى أن باتت الأخيرة محجا لملايين الحجاج من بلاد الشام وفارس واليمن وتركستان و الهند وكشمير والأندلس، لمدارسها العلمية وأكثرها شهرة في تلك الحقبة وحتى نهاية القرن الثامن عشر.

تغيرت الأمور في مطلع القرن التاسع عشر، بعدما بدأت روسيا القيصرية زحفها نحو آسيا الوسطى، وضمتها إلى إمبراطوريتها وعزلتها عن العالم الإسلامي من العام 1868 ميلادية إلى العام 1920 ميلادية، إلى أن نجح البلاشفة الشيوعيون في إسقاط حكامها وأغلقوا جميع مدارسها باسثناء واحدة فقط ، كما منعوا الصلاة في مساجدها.

طشقند

طشقند "طش" تعني الحجر، و"كند" تعني مدينة تلفظ بالأذرية ب "توشكنت" وبالروسية "تاشكنت"و بالعربية بطشقند. هي عاصمة أوزبكستان وأكبر مدنها كانت أهم محطة على طريق الحرير. ومن أهم المدن في آسيا الوسطى تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود الكازاخية. تأثرت العاصمة بحضارتي السغديانية والتركية قبل وصول الإسلام اليها في القرن الثامن الميلادي.

طشقند فتحها العرب المسلمون في القرن الثامن الميلادي لكن ذلك لم يدم طويلا إذ دمرها جنكيز خان في العام 1219 ميلادية، بعدها استولى عليها القائد تيمور المعروف بتيمورلنك في العام 1361 ميلادية ثم أعاد بنائها. وفي العام 1865 ميلادية ، استولى عليها الروس الإمبراطوريون في العهد السوفياتي ونقلوا إليها عددا كبيرا من السكان من جميع المناطق السوفياتية ما غير تركيبتها السكانية والثقافية والدينية.

مكتبة الإدارة الدينية هاست إمام

تحتفظ أوزباكستان بثروة قيمة من المخطوطات الإسلامية والدينة وخاصة في مكتبة الإدارة الدينية في العاصمة طشقند من أبرزها كتب الفارابي وابن سينا والبيروني وابن البيطار ومقامات الحريري ورسائل أبي حامد الغزالي وشمس الأئمة السرخسي وأبو المعين النسفي وبرهان الدين الميرغيناني وعلاء الدين السمرقندي.

كما تضم المكتبة مصحف الخليفة الثالث عثمان بن عفان الشخصي، مخضبا بدماءه، كان بين يديه يوم جريمة قتله. نقله بعدها العباسيون إلى عاصمتهم بغداد وقتها إلى أن أخذه المغولي تيمورلنك إلى عاصمته سمرقند، بعدما احتل بغداد. ويعتبر المصحف الأقدم على وجه الأرض.

كلف الخليفة عثمان هيئة لغرض إخراج نسخة قياسية للقرآن أرسلت 5 نسخ إلى المدن الإسلامية الرئيسية في تلك الحقبة، واحتفظ عثمان بنسخته الشخصية في المدينة المنورة. ويقال أن النسخة الأخرى الوحيدة يُحتفظ بها في قصر طوب كابي في تركيا.

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