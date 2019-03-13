بتغريدة.. ترامب يلقي باللوم على الطيارين بعد منع تحليق طائرات بوينغ في بعض الدول

قرار بعض الدول منع تحليق طراز معين من طائرات بوينغ في أجوائها بعد سقوط الطائرة الإثيوبية يوم الاحد الماضي، استفز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فحاول بتغريدة أن يلقي اللوم على الطيارين في هكذا حوادث.

ترامب تناول الموضوع بتغريدتين، كتب في الأولى:"أصبحت قيادة الطائرات عملية معقدة، لم نعد بحاجة للطيارين، بل إلى أجهزة كمبيوتر.. دائما ما يتم الاقدام على خطوات غير ضرورية، بينما غالبا ما يكون الأقدم والأبسط أفضل بكثير".

وقال في التغريدة الثانية:"التعقيدات تؤدي إلى المخاطر.. لست بحاجة إلى ألبرت أنشتاين ليقود ليقود طائرتي، كل ما أحتاجه هو طيار محترف باستطاعته التحكم بالطائرة".

عربيا، منعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات يوم 12 مارس، تحليق هذه الطائرات في أجواء الدولة، كإجراء احترازي، كذلك فعلت الكويت حيث أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني تعليق تشغيل وعبور هذا النوع من الطائرات، حتى إشعار آخر.

سلطنة عمان أعلنت أيضا الثلاثاء وقف تشغيل الطائرة المذكورة على الرحلات المتجهة إلى مطارات السلطنة أو منها، كما أوقفت شركة الخطوط الملكية المغربية مؤقتا تشغيل تلك الطائرة.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

من بينها عُمان والمغرب.. دولٌ تمنع تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس 8

الاتحاد الأوروبي يغلق مجاله الجوي أمام الطائرات المدنية من نوع بوينغ ماكس 8

الكويت والإمارات تحظران جميع عمليات الطائرات المدنية من طراز بوينغ 737 ماكس

وكالة سلامة الطيران المدني الأوروبية بدورها أيضا أغلقت المجال الجوي أمام هذه الطائرات المدنية، جاء هذا بعد قرار عدة دول منها النرويج وبلجيكا وهولندا وإيطاليا إغلاق المجال الجوي أمام هذا الطراز من الطائرات.

وفي إعلانات جاءت متتابعة، قالت كل من الدول الأربعة إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات بونيغ 737 ماكس 8، ما يوحي أن قراراً اتخذ في أعلى دوائر القرار الأوروبية.

بالموازاة مع ذلك، أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية تعليق كل الرحلات على متن نوعين من طائرة بوينغ 737، وهما 737 ماكس 8 و737 ماكس 9، في كلّ الاتحاد الأوروبي.

ما يعني أن الطائرات من هذا الطراز لن تستخدم حتى إشعار آخر في الاتحاد، كما أن الطائرات الآتية من خارجه لن يسمح لها بدخول المجال الجوي الأوروبي.

كما أغلقت كل من لقت سنغافورة وأستراليا عمليات كل طائرات بوينغ 737 ماكس 8 من وإلى مطارات البلدين اليوم الثلاثاء كما قررت إندونيسيا والصين منع تحليق أسطولهما من هذه الطائرات وذلك بعد ثاني حادث كبير لطائرة من هذا الطراز في أقل من خمسة أشهر.

وخسرت شركة بوينغ، أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم، مليارات الدولارات من قيمتها السوقية حيث هبط سهمها خمسة بالمئة أمس الاثنين عند الإغلاق بعد أن تراجع 13.5 بالمئة خلال التداول.

وأظهر موقع فلايت غلوبال الإلكتروني أن هناك قرارات بمنع تحليق قرابة 40 بالمئة من بين 371 طائرة بوينغ 737 ماكس في الخدمة على مستوى العالم ومن بينها 97 طائرة في الصين.

وبعد يوم من سقوط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية في حادث أودى بحياة كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا، أكدت الولايات المتحدة على أن التحليق بهذه الطائرات آمن.