إندونيسيا تسعى لبناء سد يهدد نوعا نادرا من إنسان الغاب ومنظمة بيئية تعارض

بدأت أكبر منظمة بيئية غير حكومية في إندونيسيا يوم الأربعاء مسعى قانونيا جديدا لوقف بناء سد مثير للجدل تموله الصين ويحذر بعض الخبراء من أنه سيدمر موطن نوع نادر من قردة إنسان الغاب (الأورانغوتان).

ويشيّد كونسورتيوم (مجموعة شركات متعاقدة) صيني إندونيسي السد الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار دولار ويستخدم الطاقة المائية، في قلب غابة باتانغ تورو المطيرة في سومطرة، والتي تعد موطنا لقردة إنسان الغاب التابانولي، وهي نوع من القردة العليا المهددة بالانقراض لم تكتشف حتى عام 2017.

وحارب المنتدى الإندونيسي للبيئة لشهور أمام القضاء لوقف تشييد السد الذي تقوده شركة "ساينو هايدرو" الصينية المملوكة من قبل الدولة. ومن المقرر أن ينتهي العمل بالمشروع بحلول عام 2022 بعد أن وافقت عليه الحكومة المحلية.

وكانت المحكمة الإدارية في مدينة ميدان قد رفضت في الرابع من مارس آذار دعوى قضائية تقول إن الموافقة على المشروع تجاهلت الأهمية البيئية للموقع ولم تستطلع آراء السكان.

وقال باديان آدي سيريغار محامي المنظمة يوم الأربعاء إنهم بدؤوا باتخاذ أولى خطوات الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا في ميدان، وسيقدمون أدلة تبين أن التقييم البيئي للمشروع كان ملفقا.

وقال:"نأمل أن تعيد محكمة ميدان (العليا) النظر في الأدلة والمعلومات من شهودنا... بما في ذلك حقيقة أن أحد الخبراء يقول إن اسمه وتوقيعه مزوران على تحليل الأثر البيئي".

وقال الخبير وعالم الغابات أونريزال إن اسمه ودرجته العلمية استخدما دون إذنه في النسخة النهائية للتقييم البيئي، الذي تجاهل أيضا ذكر الأنواع المهددة بالانقراض بما في ذلك هذا النوع النادر من إنسان الغاب.

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