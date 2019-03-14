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ناسا تكتشف زوجين من المجرات التصقتا معا عن طريق الجاذبية

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بقلم:  Euronews 
ناسا تكتشف زوجين من المجرات التصقتا معا عن طريق الجاذبية
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https://pixabay.com/illustrations/earth-moon-space-space-travel-1151659/
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داخل كوكبة هرقل، على بعد 230 مليون سنة ضوئية، انتهت معركة شرسة بين NGC 6052، وهما زوجان من المجرات المتصادمة، تم تجميعهما معًا عن طريق الجاذبية، ليتحدا معا ويضعان نهاية سعيدة لمعاركهم، الصورة التي تم إصدارها حديثا تم اتخاذها عن طريق تليسكوب هابل الفضائي.

هذه المجرات تم اكتشافها للمرة الأولى في العام 1784 عن طريق العالم وليام هيرشل، وتم تصنيفها في الأصل على أنها مجرة واحدة غير منتظمة بسبب شكلها الغريب، إلا أن المعلومات الحديثة التي تم كشفها تؤكد أن الأمر ليس كذلك، وأنهما عبارة عن زوجين من المجرات، وقد تندمج هذه المجرتين تحت تأثير الجاذبية.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على صفحتها على انستغرام أنه "منذ زمن بعيد جمعت الجاذبية المجرتين معًا في هذه الحالة الفوضوية التي نلاحظها الآن، النجوم تتبع الآن مسارات جديدة بسبب التغيرات في الجاذبية، في النهاية ستندمج المجرات بالكامل لتشكل مجرة واحدة مستقرة".

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Nothing quite like the chaotic beauty of colliding galaxies. The @NASAHubble telescope captured these galaxies crashing into each other inside of the Hercules constellation, about 230 million light-years away. They were first discovered in 1784 by William Herschel and were originally classified as a single irregular galaxy because of their odd shape. A long time ago, gravity drew the two galaxies together into the chaotic state we now observe. Stars from within both of the original galaxies now follow new paths because of the changes in gravity. Eventually the galaxies will fully merge to form a single, stable galaxy. Our own galaxy, the Milky Way, will undergo a similar collision in the future with our nearest galactic neighbor, the Andromeda galaxy. However, this is not expected to happen for around 4 billion years. Image credit: ESA/Hubble & NASA, A. Adamo et al. #NASA #Hubble #SolarSystem #Galaxy #Astrophysics #Chaos #Stars #Space #MilkyWay #Andromeda #SpaceTelescope #Hercules #Constellation #CollidingGalaxies #ChaoticState #Gravity #Astronomy #Science

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قد يبدو هذا وكأنه كارثة كبيرة، ولكن نظرًا لأن المجرات غالباً ما تكون فارغة، فإن الاصطدامات الفعلية بين النجوم قليلة ومتباعدة.

وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية، أنه "بما أن النجوم تنتج الضوء الذي نراه، فإن المجرة تبدو الآن ذات شكل فوضوي للغاية"، مضيفة "في النهاية، ستستقر هذه المجرة الجديدة في شكل، قد لا يشبه أي من المجرتين الأصليتين."

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