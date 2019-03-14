ناسا تكتشف زوجين من المجرات التصقتا معا عن طريق الجاذبية

داخل كوكبة هرقل، على بعد 230 مليون سنة ضوئية، انتهت معركة شرسة بين NGC 6052، وهما زوجان من المجرات المتصادمة، تم تجميعهما معًا عن طريق الجاذبية، ليتحدا معا ويضعان نهاية سعيدة لمعاركهم، الصورة التي تم إصدارها حديثا تم اتخاذها عن طريق تليسكوب هابل الفضائي.

هذه المجرات تم اكتشافها للمرة الأولى في العام 1784 عن طريق العالم وليام هيرشل، وتم تصنيفها في الأصل على أنها مجرة واحدة غير منتظمة بسبب شكلها الغريب، إلا أن المعلومات الحديثة التي تم كشفها تؤكد أن الأمر ليس كذلك، وأنهما عبارة عن زوجين من المجرات، وقد تندمج هذه المجرتين تحت تأثير الجاذبية.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على صفحتها على انستغرام أنه "منذ زمن بعيد جمعت الجاذبية المجرتين معًا في هذه الحالة الفوضوية التي نلاحظها الآن، النجوم تتبع الآن مسارات جديدة بسبب التغيرات في الجاذبية، في النهاية ستندمج المجرات بالكامل لتشكل مجرة واحدة مستقرة".

قد يبدو هذا وكأنه كارثة كبيرة، ولكن نظرًا لأن المجرات غالباً ما تكون فارغة، فإن الاصطدامات الفعلية بين النجوم قليلة ومتباعدة.

وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية، أنه "بما أن النجوم تنتج الضوء الذي نراه، فإن المجرة تبدو الآن ذات شكل فوضوي للغاية"، مضيفة "في النهاية، ستستقر هذه المجرة الجديدة في شكل، قد لا يشبه أي من المجرتين الأصليتين."

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