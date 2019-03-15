سويسرا تحرز لقب سباق الزوجي في بطولة العالم للتزلج الألبي

أحرز السويسريان ريمي بوني ووارنرمارتي لقب سباق الزوجي في بطولة العالم لتسلق الجبال على الثلج التي تجري فعالياتها في فيلارس بسويسرا.

ورغم أن الظروف المناخية لم تكن مناسبة ودفعت بالمنظمين إلى تحويل مكان السباق ما قبل الأخيرللبطولة وتقليص مسافته، إلا أن هذا لم يمنع أصحاب الأرض من إحراز اللقب العالمي الأول بالنسبة لريمي بوني الذي توج قبل يومين بالميدالية البرونزية في سباق التزلج العمودي والثاني بالنسبة لوارنر مارتي في نفس السباق.

السويسريان تمكنا من التفوق على كل من الثنائي الإيطالي أنطونيولي ميشيل وبوسكاشي صاحبا المركز الثاني وعلى الثنائي الفرنسي صامويل إيغي وأليكسي سيفينيك.

اقرأ المزيد على يورونيوز:

كأس العالم للنزول في التزلج الألبي : السلوفيني كليني يحتل المركز الأول في النرويج

التزلج الألبي: المنتخب الفرنسي يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم