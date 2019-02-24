ألمانيا تفوز بالذهب في بطولة العالم للتزلج الإسكندنافي

توجت ألمانيا بلقبها العالمي الثاني في سباق التزلج العملاق على التلال للفرق ضمن فعاليات بطولة العالم للتزلج الإسكندنافي التي جرت فعالياتها في سيفيلد بالنمسا.

وقاد ايزنبيشلر وزملائه كارل غايغر وريتشارد فريتاغ وستيفان ليهي السباق من البداية حتى النهاية على تلة بيرجيسيل في إنسبروك، حيث نجحوا في احتلال المركز الأول برصيد 987.5 نقطة في المجموع العام أي بفارق 56.5 نقطة أو 31 مترا، فيما عادت الميدالية الفضية للنمسا ورجع المركز الثالث لليابان.

وتكمن آيزنبيشلر من الفوز بالميدالية الذهبية أيضا في مسابقة الفردي على تلة إنسبروك متقدما على غايغر. وسمح هذا الفوز للألماني بالتساوي في عدد الألقاب مع كل من مواطنه إيريك فرينزل في التزلج المزدوج والنرويجي يوهانس هويسفلوت كلايبو بطل العالم مرتين في التزلج العميق بسيفيلد.