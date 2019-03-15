شاهد: سيارات الإسعاف والشرطة تهرع لموقع حادثة كرايست تشيرش الإرهابية

هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث الإرهابي الذي شهدته نيوزيلندا، حيث أطلق يميني متطرف يحمل الجنسية الأسترالية النار على مصلين مسلمين في مسجدين في كرايست تشيرش.

الإرهابي الذي قام بجريمته مدفوعاً بكراهية المسلمين والأجانب قتل 49 شخصاً وأصاب 48 آخرين، من بين الضحايا أطفال.

ووصفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية إطلاق بالعمل الإرهابي والعنيف، واتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة ورفعت حالة التأهب الأمني، كما قامت دول أخرى بتشديد الأمن حول دور العبادة مثل فرنسا وبريطانيا.

وأدان زعماء وقادة العالم الحادث وأعلنوا تضامنهم مع نيوزيلندا وأهالي الضحايا معلنين استمرار الجهود للوقوف في وجه الإرهاب وثقافة الكراهية.