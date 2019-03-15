أول تعليق رسمي من قطر بشان إمكانية زيادة عدد منتخبات مونديال 2022

قالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر يوم الجمعة إن البلاد مستمرة في تحضيراتها لاستضافة أول نسخة للبطولة في الشرق الأوسط وفق النظام الحالي الذي يضم 32 منتخبا.

وأضافت عقب اجتماع لمجلس الفيفا في ميامي أنها تتطلع لاستقبال كل المنتخبات المشاركة "للمنافسة جميعا في كافة مراحل البطولة على أرض قطر في 2022".

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) قال في وقت سابق يوم الجمعة إنه يعتقد أن اقامة كأس عالم من 48 فريقا في قطر في 2022 أمر قابل "للتطبيق" مضيفا أن الفيفا سيواصل دراسة خياراته.

وقال "لو حدث ذلك فسيكون أمرا رائعا. وإذا لم يتحقق فسيكون أمرا رائعا أيضا".

وقال إنفانتينو إن الفيفا لن يتخذ أي قرار بشأن توسيع كأس العالم 2022 حتى يونيو حزيران المقبل.

وردت اللجنة العليا عقب مشاركة مسؤولين قطريين في اجتماع ميامي بالقول "منذ طرح فكرة زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 إلى 48 فريقا في موسكو صيف عام 2018 تعاملت دولة قطر مع المقترح بشكل إيجابي وأبدت استعدادها لسماع وجهات النظر المتعددة من الأطراف المعنية.

"وواصلت قطر هذا التوجه خلال نقاشات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في كيجالي في أكتوبر 2018 وحتى الاجتماع الحالي للمجلس في ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

و"نود أن نؤكد في هذا الإطار أن قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم يواصلان العمل معا لبحث فكرة استضافة نسخة موسعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم مع الأخذ بعين الاعتبار جدوى هذه الفكرة وانعكاساتها على كرة القدم عالميا وعلى البطولة نفسها وعلى قطر لكونها الدولة المستضيفة.

"وأي قرار سيُتخذ بهذا الشأن سيكون بالتشاور بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وقطر وبموافقتها.

"نحن مستمرون في تحضيراتنا لاستضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم في العالم العربي وذلك وفق النظام الحالي الذي يضم 32 منتخبا ستتنافس جميعا وفي كافة مراحل البطولة على أرض قطر".

ويعمل المنظمون القطريون مع الفيفا لدراسة اختيارات أخرى لكنهم يملكون حق الاعتراض على إدخال أي تغييرات على البطولة التي ستقام في نوفمبر تشرين الثاني 2022.

وسيجتمع المجلس مرة أخرى في الخامس من يونيو حزيران في باريس على هامش الجمعية العمومية للفيفا ومن المتوقع أن يقدم توصية إلى أعضائه.

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