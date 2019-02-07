قطر تحتل أفضل مركز لها في تصنيف الفيفا منذ 26 عاما

احتل منتخب قطر لكرة القدم مركزا متقدما في تصنيف الفيفا الشهري للمنتخبات، وجاء هذا التصنيف المتقدم، بعد التتويج القاري للقطر بكأس آسيا التي نظمتها الامارات العربية المتحدة في شهر يناير/ كانون الثاني.

وتقدمت قطر إلى المركز 55 دوليا في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) لمنتخبات كرة القدم وهو أفضل مركز لها في 26 عاما.

وقفزت قطر، التي ستستضيف كأس العالم 2022 لأول مرة في الشرق الأوسط، 38 مركزا بعدما كانت تحتل المركز 93 وذلك بعد مشوارها المذهل في كأس آسيا حيث فازت بكل مبارياتها السبع ولم تهتز شباكها سوى مرة واحدة.

وتغلبت قطر على منتخبات آسيوية كبيرة مثل السعودية والعراق وكوريا الجنوبية في طريقها إلى النهائي الذي فازت فيه على اليابان.

ولا تزال قطر خامس أعلى منتخب آسيوي تصنيفا بعد إيران (المركز 22) واليابان (27) وكوريا الجنوبية (38) واستراليا (42).

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واستمرت بلجيكا في صدارة التصنيف متفوقة على فرنسا والبرازيل حيث لم يطرأ اي تغيير على أول 20 مركزا بسبب عدم إقامة مباريات بين منتخبات في أوروبا أو أمريكا الجنوبية.