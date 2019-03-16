شاهد في دقائق أفضل فيديوهات الأسبوع على يورونيوز

كيوتو-اليابان

حاز الربوت "مايندر" وهو الربوت البوذا على اعجاب جميع زوار المعابد في كيوتو باليابان، والذين تسمروا أمام الرجل الالي المزود بكافة وسائل الاقناع وطرق الخطابة واستخدام اليدين والعينين للتواصل.

بيشوفتو-إثيوبيا

أظهرت صور أغراضا متناثرة للركاب الذين كانوا على متن الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي تحطمت خلال رحلة كانت تقوم بها إلى العاصمة الكينية نيروبي. الطائرة من طراز بوينغ 737 وكان على متنها 149 راكبا و8 من طاقم الطائرة.

طوكيو-اليابان

دوت أصوات الأجراس والصافرات، ووقفت اليابان دقيقة صمت لإحياء الذكرى الثامنة لكارثة فوكوشيما التي خلّفت أكثر من 20 ألف شخص بين قتيل ومفقود، وتسببت في انصهار وحدات في منشأة نووية.

لندن-المملكة المتحدة

تظاهر مؤيدون ومعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان البريطاني في العاصمة لندن قبيل التصويت على اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وقالت إحدى المتظاهرات إنها تود أن تبقى المملكة المتحدة في أوروبا وأنه إذا لم يستطع البرلمان اتخاذ قرار "فيجب أن يسمحوا للناس بأن تقرر".

إدلب-سوريا

أظهرت صور عمليات انقاذ مدنيين خلال القصف الجوي والصاروخي على مدينة إدلب السورية والذي نفذته القوات السورية المدعومة بالطيران الروسي. وحسب مصادر متطابقة فقد خلف القصف عشرات القتلى والمصابين.