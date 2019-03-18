ماكرون يدرس حظر التظاهر في جادة الشانزيليزيه

قال مسؤول بمكتب الرئاسة الفرنسية اليوم الاثنين إن الرئيس إيمانويل ماكرون يدرس إمكانية حظر المظاهرات في جادة الشانزيليزيه بالعاصمة باريس.

وتأتي التصريحات عقب نهاية أسبوع شهدت مظاهرات عنيفة من قبل حركة السترات الصفراء، تخللتها أعمال عنف، إذ قام متظاهرون بإضرام النيران في المحلات وتكسير واجهات عدة متاجر بالشارع الباريسي الشهير.

وقدرت السلطات الأمنية عدد المتظاهرين في الأسبوع الثامن عشر لمظاهرات السترات الصفراء بحوالي 10 ألف متظاهر في العاصمة الفرنسية باريس فقط.

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير أن قرابة 1500 متظاهر كانت لديهم نية للتخريب واثارة الشغب.

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وشهدت التظاهرات اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، ولجأت قوات الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وأعلنت الشرطة عن توقيف أكثر من 200 متظاهر.