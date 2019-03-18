منفذ مذبحة المسجدين لا يعاني أي إعاقة عقلية ويرفض المحامي

قال المحامي المُعين للدفاع عن منفذ مذبحة المسجدين في نيويلندا إن المتهم برينتون تارانت يريد الدفاع عن نفسه دون محام.

وظهر تارانت بشكل مقتضب بمحكمة كرايستشيرش لمواجهة تهمة القتل بعد تنفيذه للهجوم الذي خلف 50 قتيلاً وعشرات المصابين في مسجدين أثناء تأديتهم لصلاة الجمعة.

وقال المحامي ريتشارد بيترز يوم الاثنين إن المتهم "أشار إلي (بيده) أنه لا يريد محامياً" خلال ظهوره بالمحكمة، وأضاف: "هو يريد أن يمثل نفسه في القضية".

وأكد بيترز أنه لا يوجد أي عائق طبي لمحاكمة تارانت بعدما أثيرت احتمالات بأن المتهم يعاني من مرض عقلي.

وقال بيترز: "بدا (تارانت) كشخص عقلاني لا يعاني من أي إعاقة عقلية... بدا أنه يفهم ما يدور حوله".

وظهر تارانت (28 عاماً) خلال الجلسة الابتدائية لمحاكمته مكبل اليدين ومرتدياً قميص أبيض.

وسيبقى تارانت قيد الحبس حتى مثوله مجدداً امام المحكمة في الخامس من أبريل-نيسان القادم.

تارانت خلال الجلسة الأولى لمحاكمته رويترز

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