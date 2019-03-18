دراسة: تناول المشروبات السكرية مرتبط بخطر الموت المبكر عند النساء

إذا كنت امرأة، وتتناولين المشروبات السكرية، مثل المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية والعصير، بشكل متكرر فأنت معرضة لزيادة خطر الوفاة المبكرة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وبدرجة أقل معرضة لخطر الوفاة بالسرطان، وفقاً لبحث جديد.

وتعقد الدراسة مقارنة بين النساء اللائي تناولن مشروبات سكرية لأقل من مرة واحدة في الشهر، والنساء اللاتي تناولن أكثر من حصتين في اليوم- كأس أو زجاجة أو علبة- لتكون نسبة خطر الوفاة المبكرة متزايدة بنسبة 63% في حين أن الرجال الذين فعلوا نفس الشيء كان لديهم زيادة بنسبة 29 ٪ في المخاطر.

وبحسب الدراسة فإن الرابط بين المشروبات السكرية والوفاة المبكرة ضعف وتأثر عندما عدّل الباحثون عوامل نمط الحياة بما في ذلك العوامل الغذائية والنشاط البدني والتركيبة السكانية والتاريخ العائلي لمرض السكري من النوع الثاني، لكنه بقي صحيح.

واستخدم الباحثون بيانات من نحو 38 ألف رجل أمريكي و نحو 81 امرأة أمريكية.

والسبب الرئيسي للوفاة المبكرة في البحث الجديد هو أمراض القلب والأوعية الدموية ، يليها السرطان، وفي المقام الأول سرطان القولون والثدي.

وعموماً، وجد أن استهلاك المشروبات السكرية يزيد من خطر الوفاة المبكرة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31 ٪ وبالسرطان بنسبة 18 ٪ عندما تمت مقارنة المجموعة التي شربت أكثر من حصتين في اليوم مع الذين شربوا أقل من واحدة في الشهر.

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الدراسة تطرقت أيضاً لآثار المشروبات المحلاة صناعياً، والتي يعتبرها الكثيرون بديلاً أكثر أمانًا للمشروبات السكرية.

حيث أن استبدال مشروب محلى اصطناعياً بمشروب سكري واحد في اليوم يؤدي لخفض خطر الوفاة المبكرة، ولكن كذلك شرب أربعة أو أكثر من المشروبات المحلاة الصطناعية يزيد من خطر الوفاة المبكرة من أمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء. ولم تسجل نفس النتيجة لدى الرجال، ولم تسجل نفس النتيجة بالنسبة للسرطان.

ووجدت دراسة مماثلة نشرت الشهر الماضي تنطلق من مبادرة صحة المرأة، وهي دراسة وطنية طويلة الأجل، وجود علاقة بين شرب مشروبين أو أكثر من المشروبات المحلاة اصطناعية يوميًا وزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية والوفاة المبكرة لدى النساء 50.

إلا أن مصفر رحماني وهو أحد الباحثين المشاركين في الدراسة قال إن السبب وراء هذه الزيادة بنسبة ارتباط المشروبات السكرية بالوفاة المبكرة لدى المرأة يتطلب إجراء مزيد من الأبحاث.