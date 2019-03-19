مقتل 10 مهاجرين على الأقل بعد غرق قاربهم قبالة الساحل الليبي

قال مسؤول أمني ليبي يوم الثلاثاء إن عشرة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم بعد أن غرق قاربهم قبالة الساحل الليبي قرب بلدة صبراتة في غرب البلاد.

وقال أيمن الدباشي المتحدث باسم غرفة العمليات الأمنية في صبراتة إنه تم إنقاذ نحو 17 آخرين.

وساحل غرب ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين من الفقر والحروب نحو أوروبا والذين انخفضت أعدادهم منذ تكثيف إيطاليا والاتحاد الأوروبي جهودهما لدعم خفر السواحل الليبي.

وقال الدباشي"وفقا لأحد الناجين من السودان، القارب كان يحمل قرابة 27 مهاجرا غير شرعي انطلقوا من مدينة زوارة (بلدة في غرب ليبيا) ولكن ما زلنا نستوضح أكثر".

وأضاف "أنقذنا 17 مهاجرا غير شرعي من بينهم امرأة وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى. توجد حوالي عشر جثث لمهاجرين".

وجاء المهاجرون من دول مختلفة من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن 15 ناجيا نقلوا إلى مستشفى لكنها لا تعلم عدد من كانوا على متن القارب.

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