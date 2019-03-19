تنكيس الأعلام حداداً على ضحايا هجوم أوتريخت وتضارب التكهنات حول الدافع

نكست المباني الحكومية بأنحاء هولندا العلم الوطني يوم الثلاثاء بعد يوم من مقتل ثلاثة أشخاص على يد مسلح أطلق النار داخل ترام على أطراف مدينة أوتريخت.

واعتقلت الشرطة مشتبهاً به يدعى يوكمان تانيس، 37 عاماً، مولود في تركيا بعد مطاردة استمرت سبع ساعات يوم الاثنين. وينص القانون الهولندي على مثوله أمام قاض بحلول يوم الخميس.

وقالت السلطات إنها ستحاول تحديد دافع الهجوم الذي وقع في الحي السكني الهادئ وأصيب خلاله خمسة أشخاص آخرين.

وتتضارب الروايات حول الدافع ما بين شبهة الإرهاب أو وجود خلاف عائلي.

مفوض الشرطة روب فان بري قال في برنامج حواري تلفزيوني في وقت متأخر إنه لا توجد صلة معروفة حتى الآن بين المشتبه به والضحايا بينما قال رئيس الوزراء مارك روته إن لا يمكن استبعاد الدوافع "الإرهابية" عن الواقعة.

ونقلت وقالت صحيفة "ألخيمين داخ بلاد" الهولندية إن إحدى الضحايا فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً وتعمل في مقهى وضحية أخرى مدرب كرة قدم محلي وأب لطفلين. وأشارت إلى أن لقبي عائلتي الاثنين هولندي، ولم يتم تحديد هوية الضحية الثالثة سواء من الشرطة أو الصحافة.

لكن في مؤتمر صحفي مسائي قال روتخر يوكون رئيس الادعاء في أوتريخت إنه من الممكن وجود مشاكل أسرية وراء الحادث.

وهو ما يتفق مع ما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية مساء اليوم الاثنين عن أقارب لمنفذ هجوم مدينة أوتريخت الهولندية بأن منفذ الهجوم استهدف أحد أقاربه "لأسباب عائلية"، مضيفة أن المسلح "أطلق النار في وقت لاحق على أشخاص آخرين حاولوا تقديم المساعدة"، كما يتفق كذلك مع ما أوردته "ألخيمين داخ بلاد" نقلاً عن شاهد بأن المسلح استهدف امرأة في الترام ثم أطلق النار على آخرين هموا لمساعدتها.

يوكون كشف أيضاً للصحفيين أن المشتبه به سبق القبض عليه، لكنه لم يتطرق لمزيد من التفاصيل.

من جهتها، ذكرت قناة تلفزيون آر.تي.في أوتريخت المحلية أن للمشتبه به تاريخاً من المطاردات مع الشرطة سواء لجرائم صغرى أو كبرى ارتكبها، بما في ذلك واقعة إطلاق نار في عام 2013. لكن يوست لانشاجه المتحدث باسم الشرطة رفض التعليق على التقارير بأن جوكمان له سجل جنائي، متذرعاً بالتحقيقات الجارية.

ولم يتسن الحصول على تعليق من تانيس أو أي محام يمثله.

ولم ترد شرطة أوتريخت على اتصالات هاتفية صباح يوم الثلاثاء لكنها قالت في تغريدة على تويتر إنها ستصدر بياناً صحفياً "خلال الفترة الصباحية".

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