خمس عادات "قاتلة" يجب عليك تجنبها كلما تقدمت في العمر

شكلت مسألة الموت المبكر تحدياً متواصلا بالنسبة للعلماء، فبحسب الباحثين إن دراسة جديدة تظهر وجود صلة بين بعض الممارسات "السيئة" والموت المبكر.

و في هذا المقال نعرض عليهم عليكم العادات الضارة التي يجب عليك تجنبها، خاصة مع تقدمك في العمر، بحسب دراسة نشرتها مجلة "جمعية القلب الأمريكية" الأسبوعية.

وربط الخبراء الموت المبكر بمجموعة من العادات السيئة التي طالما تعودنا عليها وأصبحت مسألة التخلي عنها بالأمر ليس بالهين برغم من إدراكنا التام بمدى خطورتها، سواء كانت عادة التدخين مثلا، أو حتى الانغماس في المشروبات السكرية، أو شرب الخمر.

شرب المشروبات السكرية

يعد شرب المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بشكل كبير من العوامل الأساسية المساهمة بشكل غير مباشر في الموت المبكر والفتك بأجسامنا.

فقد أشارت دراسة جديدة استغرقت 34 عامًا شملت أكثر من 118000 شخص إلى أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يشربون السكر، زاد احتمال موتهم بسبب هذه المشاكل. ومع ذلك، كما هو الحال مع العديد من دراسات التغذية، المؤكدة التي بدورها تضمنت مراقبة الأشخاص على مرور الوقت مما يؤكد دقتها.

مشروب غازي Shane Adams

التدخين

يعد الإقلاع عن التدخين من الأمور الصعبة التي يواجهها المدخنين، وذلك بسبب الإدمان عليه. فعملية علاج التدخين تشبه علاج أي إدمان آخر.

ولو تحدثنا عن قائمة مخاطر التدخين فستتصدر الأمراض السرطانية القائمة، وعلاوة على أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الرئة والسكري وأمراض الرئة "الانسدادي المزمن"، والتي تشمل الانتفاخ والتهاب الشعب الهوائية المزمن أيضاً، وفقًا لما جاء بمواقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

الجلوس مطولاً

تشير الكثير من الأبحاث الحديثة إلى أن الاستيقاظ مبكرا والقيام بتمارين القلب المنتظمة هو طريقة طبيعية لرفع مزاجك وتحسين ذاكرتك وحماية عقلك من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر كما لها تأثير كبير ومفيد على الدماغ.

وفي هدا السياق تقول مدونة العقل والجراحة في كلية الطب بجامعة هارفارد في مقال نشر مؤخرًا "التمارين الرياضية هي المفتاح لدماغك"، ولذا يجب تفادي الجلوس المطول، خصوصاً للموظفين الذين يعملون في مكاتب.

وتشير معظم الأبحاث إلى أن أفضل نوع من التمارين الرياضية لعقلك هو دائمًا 30 إلى 45 دقيقة في كل مرة.

نجلس كثيراً في زمن "الشاشات" Buwaneka Saranga

الوزن الزائد

يبدو أن الأشخاص الذين يزيد أو يقل وزنهم عن المتوسط يسجلون معدلًا أعلى من الوفيات لأسباب عدة، وفقًا لما أعلنته دراسة حديثة قامت بتقييم وزن الأشخاص باستخدام مقياس يسمى "مؤشر كتلة الجسم" (BMI).

يذكر أن الباحثين يستخدمون هذا المؤشر لإجراء تقييمات سريعة لمجموعات كبيرة من الناس،و يعتبر مؤشر كتلة الجسم بين 18.5 و24.9 ضمن "النطاق الصحي" للبالغين فوق 20 عامًا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

حلوى distillated

الإكثار من شرب الكحول

الدراسات التي تربط مسألة شرب الخمر بالصحة كثيرة جداً ومع ذلك فثمة شيء وحيد مؤكد في هذا الصدد وهو أن كثرة الشرب مضرة. ذلك أن هناك دراسات تزعم أن كأساً من النبيذ يومياً مفيد للصحة، وهناك دراسات أخرى تناقض هذا القول.

وتقول الدراسة إن شرب كميات كبيرة خلال وقت قصير مضر جداً بالصحة، والشرب "الثقيل" أيضاً، حتى لو كان شرباً يمتد على فترة طوية من الزمان.

حانة في أوسلو Martyn Smith

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