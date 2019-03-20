لارتكابه جرائم حرب.. "الجنايات الدولية" تصدر حكمها النهائي بحق الصربي كاراديتش

من المقرر أن يصدر قضاة الاستئناف في محكمة الجنايات الدولية الخاصة في لاهاي، اليوم الأربعاء، حكمها النهائي بحق ،السياسي الصربي رادوفان كاراديتش المتهم بارتكاب جرائم حرب في البوسنة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في الاتحاد اليوغسلافي السابق، حكمت على كاراديتش في العام 2016 بالسجن مدة 40 عاماوذلك لتورطه في مذبحة سربرينيتشا عام 1995 التي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف مسلم، بالإضافة إلى 9 إدانات أخرى ترتبط بارتكابه جرائم حرب، من بينها قيامه بفرض حصار على سراييفو استمر لنحو أربع سنوات وأسفر عن مصرع حوالي 10 آلاف شخص خلال عمليات القصف والقنص الذي كانت تنفذها قواته.

ويسعى الادعاء إلى إصدار حكم بالسجن المؤبد وإدانة ثانية بالإبادة الجماعية لدوره في استهداف غير الصرب في جميع أنحاء البوسنة في السنوات الأولى من الحرب، وحسب المصادر القضائية فإن هذا الحكم الذي من المقرر أن يصدر في الساعة 13.00 بتوقيت غرينتش سيكون نهائياً وغير قابل للاستئناف.

وكان كاراديتش اعتقل في حافلة قرب العاصمة الصربية، بلغراد، في العام 2008 بعد مطاردة استمرت أكثر من عشر سنوات، وكان حينها يحمل أوراقا وبطاقة هوية مزيفة يعمل في عيادة خاصة متخفيا تحت شعر أبيض ولحية بيضاء كثيفة وطويلة،مدعيا أنه رجل غير صربي ويعمل في مجال الطب البديل مستفيدا من خلفيته الطبية ويتنقل تحت اسم دراغان بابيتش.

ومثل كاراديتش أمام محكمة جرائم الحرب عام 2012 في لاهاي، بعد أربع سنوات خضع خلالها للتحقيق أمام قاض صربي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي خلال حرب البوسنة.

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