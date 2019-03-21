بعد نيوزيلندا ... 5 مساجد تتعرض لاعتداءات في مدينة برمنغهام

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الخميس 21 آذار/مارس، أن 5 مساجد تعرضت الليلة الماضية لاعتداءات في مدينة برمنغهام في وسط إنكلترا، ولم يتم الكشف حتى هذه اللحظات عن الدوافع التي تقف وراء القيام بهذه الهجمات.

وتتعامل شرطة ويست ميدلاندز مع الهجمات المتتالية على المساجد على أنها أعمال تخريبية مرتبطة، ومن بين المساجد المستهدفة مركز ويتون رود الإسلامي ومسجد ألبرت رود ومسجد سلايد رود.

وبدأت الشرطة المحلية بالتحقيق بشأن تحطيم النوافذ في المساجد الخمس.

تأتي هذه الاعتداءات بعد أيام فقط من وقوع الهجوم الارهابي في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، والذي أسفر عن مقتل 50 من المصلين، الهجوم والذي نفذه الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت دفع العديد من القادة في المملكة المتحدة إلى التواصل مع المسلمين وتقديم الدعم والطمأنينة لهم.

ومن جهته، عبر وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد عن قلقه، قائلا "إن هجمات برمنغهام مثيرة للقلق".

وفي تغريدة له عبر تويتر، أكد جافيد أن "السلوك البغيض لا مكان له على الإطلاق في مجتمعنا ولن يتم قبوله أبدا".

وفي السياق عينه، علق عضو مجلس الوزراء في مجلس مدينة برمنغهام وسيم زفار على موقع تويتر، قائلاً إن المجتمع "سوف يقاوم أي كراهية وانقسام بالحب والسلام والوئام".

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