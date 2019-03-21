منتدى كرانس مونتانا يدعو لبناء قارة أفريقية قوية وحديثة في خدمة شبابها

للسنة الخامسة على التوالي، عقد منتدى كرانس مونتانا فعالياته في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية بالمغرب. هذه المرة حمل شعار "بناء قارة أفريقية قوية وحديثة في خدمة الشباب".

وتطرق المنتدى لقضايا عدة من بينها الشباب الافريقي الذي يمثل 79% من سكان القارة، إضافة لإشكالات الهجرة، وأمن الطاقة والتطور الرقمي ودور المرأة في الحياة التنموية والتعاون بين دول الجنوب فيما بينهم أو كما يعرف بتعاون جنوب – جنوب.

هذا وجمع المنتدى أكثر من ألف ومئتي مشارك قدموا من كل أنحاء العالم من بينهم مسؤولون رسميون وممثلو هيئات ومنظمات غير حكومية محلية ودولية.

رئيس المنتدى بيار إيمانويل كيرين أوضح لنا أهداف هذا الحدث على صعيد أفريقيا "تمنينا أن نوجه برنامجنا لتكريم الشباب الأفريقي في جميع الميادين الخاصة والرسمية والعاملين مع منظمات المجتمع المدني، لأن هؤلاء الشباب هم مثال للنجاح الافريقي. هذا النجاح لأفريقيا التي قررت تحمل مسؤوليةِ نفسها".

25% من الأفريقيات هم سيدات أعمال

قرابة 25% من النساء الأفريقيات من بينهم مغربيات، يملكن مؤسسات خاصة بهن. لقد أضحينا بطلات العالم في تأسيس الشركات.

وقد خصص المنتدى منصة للمرأة الأفريقية شاركت فيها احَجبوها الزبير رئيسة مؤسسة فوسبوكرع. فهذه المؤسسة "تدعم الشباب والنساء ليصبحوا عناصر رائدة في الحياة الاقتصادية في المغرب والقارة السمراء بأكملها"، كما تقول الزبير.

وأضافت هذه السيدة "مؤسستنا تدير مركزين لتعليم الشباب والنساء لتنمية قدراتهم ومساعدتهم على إيجاد وظائف وأيضاً من أجل خلق فرص لهم في الحياة الاقتصادية. بعضهم أسسوا بعض الشركات في مجال الخدمات ومستحضرات التجميل وكذلك في الاعمال التجارية الزراعية".

فوسبوكراع تؤمن للمستفيدين من برنامجها منحاً دراسة للالتحاق بالمعاهد العليا الوطنية والعالمية. وتشرح احجبوها الزبير "60% من المستفيدين من تقديماتنا هم من النساء ونعتبر أن الاستثمار في المرأة والشباب هو استثمار في المستقبل".

التحول الرقمي مفتاح نجاح أفريقيا

التحول الرقمي هو من بين القضايا التي أولاها المنتدى أهمية كبيرة. وحسب الخبراء، فإن التحول الرقمي في إفريقيا يصب في مصلحة شتى أنواع القطاعات من بينها القطاع الفندقي والسياحي والتأمين والمالي والصحي والزراعي.

ديان أودري نغاكو من الكاميرون أسست وكالة للعلاقات العامة والتسويق في العام 2014. وتقول إن القارة الافريقية أضحت نموذجاً لتطبيقات الهواتف ومكاناً تُبنى فيه قصص رقمية جميلة. وأوضحت "لدينا تطبيقات تسمح بمتابعة حركة منتجاتنا الزراعية وحين يجيء التاجر لشراء طن من البن أو الموز يمكن القول له إن ثمنه في السوق اليوم يساوي كذا".

قرابة 60 شاباً وشابة من افريقيا، من بينهم ديان فازوا بجائزة منتدى كرانس مونتانا المخصصة لقادة المستقبل الجدد لهذا العام 2019. وجرى توزيع الجوائز في حفل الاختتام.

هذا وتجدر الإشارة الى أن فعاليات المنتدى جرت بين 14-17 آذار / مارس من العام الجاري.

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