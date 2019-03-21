انفجارات بالعاصمة الأفغانية تزامنا مع الاحتفالات بعيد النيروز

ذكر متحدثون حكوميون أن عدة انفجارات وقعت في العاصمة كابول اليوم الخميس وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 23 آخرين في هجوم تزامن مع الاحتفالات بالعام الفارسي الجديد.

وجاءت الهجمات في عيد النيروز وهو مهرجان فارسي قديم للاحتفال ببداية فصل الربيع يتم الاحتفال به على نطاق واسع في مناطق كثيرة من أفغانستان، لكنه واجه معارضة من بعض الإسلاميين المتشددين الذين يعتبرونه مخالفا للشريعة.

ووردت تقارير متضاربة حول سبب الانفجارات التي وقعت بالقرب من مزار كارته سخي، في منطقة تسكنها أغلبية شيعية في غرب كابول.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه تم اطلاق قذائف مورتر. وقالت وزارة الدفاع في منشور على تويتر إن ثلاثة صواريخ أطلقت على منازل وتجمعات للاحتفال بعيد النيروز.

وأضافت وزارة الدفاع أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم وقامت بتأمين المنطقة.

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