حمى الحجاب تغزو نيوزيلندا تضامنا مع ضحايا مذبحة المسجدين

انضم النيوزيلنديون إلى رئيسة وزرائهم جاسيندا أرديرن في دعمها وتضامنها مع مسلمي البلاد في أعقاب مقتل 50 شخصاً في مسجدين بمدينة كرايستشيرش الجمعة الماضية.

وبعد بدء البرلمان النيوزيلندي جلسته يوم الثلاثاء بآيات من القرآن الكريم، أعلنت أرديرن أن آذان صلاة الجمعة القادم سيذاع مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون الرسميين للبلاد سيتبعه دقيقتين حداد على أرواح الضحايا.

كذلك ظهرت صور لشرطية ترتدي الحجاب أثناء تأمينها لجنازة أحد ضحايا الحادث.

وانتقل التضامن من الحكومة إلى المواطنين مع ظهور حملات تدعو إلى ارتداء الحجاب غداً الجمعة كإشارة لإظهار الاحترام لمسلمي البلاد.

وتطوعت بعض المسلمات بعرض توزيع الأوشحة المجانية على النساء بالإضافة إلى إرشادهن عن كيفية ارتدائه بالطريقة الصحيحة.

Publiée par Scarves in Solidarity sur Mardi 19 mars 2019

ودعت إحدى الحملات، التي أطلقت على اسمها "أوشحة مأ أجل التضامن"، النساء لارتداء الحجاب "لإظهار أننا لن نخضع للإرهاب وأننا واحدة مع أخواتنا المسلمات".

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