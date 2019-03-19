شاهد: البرلمان النيوزيلندي يفتتح جلسته بالقرآن ورئيسة الوزراء تطالب بدعم المسلمين يوم الجمعة

افتتح البرلمان النيوزيلندي جلسته يوم الثلاثاء، بتلاوة لآيات من سورة البقرة، قبيل خطبة ألقتها رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن.

وتلا نظام الحق ثانفي، أحد أئمة نيوزيلندا بعض الآيات، ثم بدأت أرديرن خطبتها مشددة على مساعيها لتحقيق العدالة لأسر الضحايا، وعبرت عن رفضها النطق باسم مرتكب الجريمة، وقالت:"ربما كان يسعى وراء الشهرة لكننا في نيوزيلندا لن نعطيه شيئا. ولا حتى ذكر اسمه".

وطالبت خلال كلمتها النيوزيلنديين مساندة المسلمين في البلاد، خاصة يوم الجمعة القادم أوقات الصلاة، كما طالبت مواقع التواصل الاجتماعي بذل المزيد من الجهود لمنع انتشار مقاطع الفيديو على غرار فيديو الجريمة الإرهابية التي حصلت.

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