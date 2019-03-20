أكبر مدرسة إسلامية في نيوزيلندا تكرم ضحايا مذبحة المسجدين برقصة "الهاكا"

أقامت أكبر مدرسة إسلامية في نيوزيلندا اليوم الأربعاء احتفالاً لتكريم من فقدوا أرواحهم في حادث إطلاق النار بمسجدين في مدينة كرايستشيرش الأسبوع الماضي.

وتضمن الحدث، الذي نظمته مدرسة المدينة في مدينة أوكلاند، خطابات تأبين ورقصة الهاكا المحلية وغناء أناشيد على أرواح خمسين ضحية الذين سقطوا خلال الهجوم الذي نفذه اليميني الأسترالي برينتون تارانت البالغ من العمر 28 عاماً.

وشهد الأربعاء بدء مراسم دفن الضحايا في كرايستشيرش.

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