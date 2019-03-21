هولندا: التحقيقات الأولية تؤكد فرضية الدافع الإرهابي لمسلح أوتريخت

قال الادعاء الهولندي يوم الخميس، إنه يعتقد أن المسلح الذي جرى اعتقاله للاشتباه في قتله ثلاثة أشخاص على متن ترام هذا الأسبوع تحرك بقصد إرهابي وإن السلطات تحقق أيضا فيما إذا كانت لديه دوافع شخصية أخرى.

وأضاف الادعاء أنه يعتقد أن المشتبه فيه جوكمان تانيس، المولود في تركيا ويبلغ من العمر 37 عاما، تصرف بشكل منفرد في واقعة إطلاق النار بمدينة أوتريخت، لكن التحقيق ما زال جاريا.

وذكر الادعاء في بيان "نحقق فيما إذا كان المشتبه به تصرف وحده بدافع إرهابي، أم أن أفعاله جاءت من منطلق مشاكل شخصية إلى جانب اعتناق أيديولوجية متطرفة".

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ومن المقرر أن يمثل تانيس أمام قاض يوم الجمعة وسيخضع أيضا لتقييم نفسي.

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب خمسة في وقت متأخر من النهار يوم الاثنين عندما أطلق مسلح النار داخل ترام في مدينة أوتريخت بوسط البلاد. واعتقلت السلطات تانيس بعد مطاردة استمرت سبع ساعات، وهو الشخص الوحيد المشتبه به في الهجوم.