نيوزيلندا: حظر حيازة البنادق نصف الآلية والهجومية بعد مذبحة المسجدين

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن يوم الخميس أن بلادها ستتبنى حظراً للبنادق نصف الآلية والهجومية مثل التي يستخدمها الجيش بموجب قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة في أعقاب مقتل 50 شخصا في أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في تاريخ البلاد.

وأضافت أرديرن أنها تتوقع صدور القانون الجديد بحلول 11 أبريل نيسان وإقرار آلية لاستعادة الأسلحة المحظورة.

وقالت "الآن وبعد ستة أيام من الهجوم نعلن حظرا في نيوزيلندا على جميع البنادق نصف الآلية والهجومية على غرار التي يستخدمها الجيش".

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