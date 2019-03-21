مقتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينيا قتل في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي الذي أعلن يوم الخميس أن أحد جنوده أطلق النار وأنه يتحقق من الواقعة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن أحد أطقمه عالج رجلا من جروح ناجمة عن رصاصتين أطلقهما عليه الجيش الإسرائيلي عند حاجز قرب مدينة بيت لحم.

ولم يذكر تفاصيل بشأن ملابسات الحادث الذي وقع أثناء الليل.

وعرفت وزارة الصحة الفلسطينية القتيل بأنه رجل عمره 26 عاما من بيت لحم، وقالت إن فلسطينيا آخر أصيب أيضا بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار.

وقالت الوزارة في بيان "استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي في الصدر والكتف واليد، تم نقله لمستشفى بيت جالا الحكومي، وأصيب آخر بجروح حرجة بالرصاص الحي في البطن، وتم نقله لمستشفى اليمامة، وهو الآن في غرفة العمليات".

وبعد ساعات أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن جنديا في موقع قرب بيت لحم "أطلق النار ردا على إلقاء حجارة على مركبات إسرائيلية".

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ولم يحدد البيان ماذا كان يستهدف الجندي، وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن طلقات تحذيرية أطلقت في الهواء، مما يشير إلى أن الفلسطينيين أصيبا دون قصد.

وقال الجيش "ورد تقرير بشأن الفلسطينيين المصابين... التفاصيل المتعلقة بالواقعة قيد المراجعة والفحص".

وزاد التوتر في الضفة الغربية منذ أن قتل فلسطيني جنديا إسرائيليا وحاخاما في واقعة طعن وإطلاق نار بالضفة يوم الأحد.

كان جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) قال إن القوات الإسرائيلية قتلت يوم الثلاثاء المهاجم المزعوم بعد أن فتح النار على القوات الإسرائيلية التي توجهت للقبض عليه.

وفي واقعة منفصلة الثلاثاء، قُتل فلسطينيان آخران برصاص الجنود الإسرائيليين قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967. ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة في الضفة وقطاع غزة على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية. وانهارت محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية في 2014.