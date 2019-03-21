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نيوزيلندة

الآلاف يحتشدون لحضور جنازة إمام شهير قُتل بمذبحة المسجدين

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
الآلاف يحتشدون لحضور جنازة إمام شهير قُتل بمذبحة المسجدين
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توافد الآلاف من المعزيين على مقبرة ميموريال بارك في مدينة أوكلاند بشمال نيوزيلندا لحضور مراسم دفن الإمام حافظ موسى باتيل وهو أحد ضحايا المذبحة التي قُتل فيها 50 مصليا في مسجدين بمدينة كرايستشيرش.

ويحمل موسى جنسية دولة فيجي وهو أحد أبرز الأئمة المسلمين في قارة أوقيانوسيا.

وبدأت مراسم دفن ضحايا الحادث أمس الأربعاء.

ومعظم الضحايا من المهاجرين أو اللاجئين من بلدان مثل باكستان والهند وماليزيا وإندونيسيا وتركيا والصومال وأفغانستان وبنجلادش وكان أصغرهم طفلا في الثالثة من العمر وُلد في نيوزيلندا لأبوين مهاجرين من الصومال.

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