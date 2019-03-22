شاهد: القمر العملاق ينير سماء لوس آنجليس

في 20 آذار/مارس، ارتفع القمر العملاق، الثالث والأخير لعام 2019، في سماء مدينة لوس آنجليس، وهو الحدث الذي يتزامن مع الاعتدال الربيعي لأول مرة منذ عام 1981. وللاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، انتشر فريق "ريد بُل" الجوي في الهواء للاحتفال، مقدمين متعة كبيرة لسكان مدينة كاليفورنيا. وعادة ما يتم جمع هذا الفريق من أكثر لاعبي القفز بالمظلات خبرة وتحقيقا والإنجازات. وارتدى أعضاء الفريق ملابس خاصة للطيران، وهي تُلبس كالملابس العادية إلا أنها مخصصة للطيران، وتم تجهيزها بأضواء LED وألعاب نارية براقة. وقفز الفريق من طائرة هليكوبتر متمركزة على ارتفاع 4000 قدم فوق لوس آنجليس، وحلقت باتجاه وسط المدينة بسرعة تزيد عن 120 ميلا في الساعة.