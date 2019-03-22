فيديو: بولندا تفتتح الخريف القادم أعمق بركة غطس في العالم

في مدينة بولندية صغيرة تدعى مسززونو بالقرب من وارسو يعمل عمال بدأب على حفر أعمدة وبناء أجزاء داخليةلما سيكون أعمق حوض غطس في العالم عند الانتهاء من المشروع.

وسيتجاوز المسبح الجديد، ديب سبوتDeep Spot، الذي يبلغ عمقه أكثر من 45 مترًا، بركة الغطس Y-40 في مدينة مونتيغروتو تيرمي الإيطالية ، والتي يبلغ عمقها 42 مترًا وفقًا لكتاب غينيس للأرقام القياسية.

وقال رئيس مجلس إدارة Deepspot ، ميشال بارسزينسكي، إن الجزء الرئيسي من المسبح يبلغ عمقه 20 متراً وأن العمال يقومون الآن بحفر الجزء الأكثر عمقًا، والذي سيحيط به "أنبوب خرساني كبير".

سيكون المسبح مناسبًا للغواصين باختلاف مستويات مهارتهم وخبرتهم وسيحتاج إلى ماء أكثر ب27 مرة من الماء الذي يحتاجه مسبح عادي يبلغ طوله 25 متراً.

إلا أن مسبح Deepspot سيكون أعمق بركة في العالم لفترة وجيزة فقط ، حيث سيحتفظ باللقب من لحظة افتتاحه المتوقع في خريف هذا العام، حتى افتتاح بركة Blue Abyss في مدينة كولشيستر الإنجليزية والتي سيبلغ عمقها 50 مترًا، وسيتم استخدامها لمحاكاة ظروف استكشاف أعماق البحار والفضاء.

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