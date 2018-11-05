Celebrity Edge.. سفينة تستوعب 4000 راكبا تغادر إلى أمريكا

على شاكلة القصور الفرنسية الفارهة، صُممت سفينة Celebrity Edge، لتضم مجموعة من أرقى الأجنحة الفندقية وأفضل المطاعم، بالإضافة إلى وسائل الترفيه الأخرى من جاكوزي ومسابح وملاعب.

السفينة فرنسية الصنع والمملوكة للشركة الأمريكية رويال كاربيان كروز ليمتيد، غادرت باتجاه الولايات المتحدة، من ميناء سانت نازير، وهي الأولى من بين 4 سفن من نفس الطراز والمستوى من البذخ، حيث سيتم إطلاق الثانية وتحمل اسم سيليبريتي أبيكس عام 2020، بينما لم يتم تسمية السفينتين الأخيرتين، واللتان سيتم الانتهاء من بنائهما عامي 2011 – 2022.

ليزا لوتوف بيرلو، رئيسة سيليبرتي كروز قالت:"هذه السفينة عملاقة، طولها 306 مترا، وعرضها 39 مترا، قادرة على استيعاب 2900 راكبا يقوم على خدماتهم 1320 شخصا، نحن فخورون ببنائها"، فيها 1463 غرفة، وتصل سرعتها إلى 41 كيلومترا في الساعة.