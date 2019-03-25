نائب بريطاني محافظ: ماي خسرت ثقتنا وثقة الحكومة وعليها التنحي

قال أندرو بريدجن، أحد النواب المحافظين الذين يدعمون "خروج بريطانيا القاسي" من الاتحاد الأوروبي، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فقدت ثقة كبار الوزراء والمشرعين وأعضاء الحزب، وعليها التنحي.

وقال بريدجن لشبكة سكاي نيوز الأميركية "آمل أن يُخبر مجلس الوزراء رئيسة الوزراء بأن اللعبة انتهت".

وأضاف "أعتقد أن تيريزا ماي لا تحظى بثقة الحزب في البرلمان. من الواضح أنها لا تحظى بثقة الحكومة...".

وأشار بريدجن إلى إنه يرغب في رؤية انتخابات وطنية جديدة تهدف إلى انتخاب برلمانيين يكونون أكثر دعماً لـ"بريكسيت"، ولكنه أكّد، في الوقت نفسه، أنه "لن يدعم أي جهود لحزب العمال المعارض لإسقاط الحكومة".