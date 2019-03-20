تيريزا ماي: بريطانيا لن تترك الاتحاد الأوروبي في 29 مارس ولن نجري استفتاء ثانيا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء إنها تأسف بشدة لقرارها بشأن السعي لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحثت نواب البرلمان البريطاني، الذين رفضوا خطتها مرتين، لدعمها الآن.

وقالت ماي في بيان من مقر إقامتها في دواننغ ستريت "أشعر شخصيا بالأسف الشديد على هذا التأجيل".

وأضافت "آمل بشدة في أن يجد (النواب) سبيلا لدعم الاتفاق الذي تفاوضت بشأنه مع الاتحاد الأوروبي، وهو الاتفاق الذي يتماشى مع (نتيجة) الاستفتاء وهو أفضل اتفاق... سأواصل العمل ليل نهار لتأمين الدعم" لهذا الاتفاق.

وتابعت قائلة "لكني لست مستعدة لتأجيل الخروج إلى ما بعد 30 يونيو".

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