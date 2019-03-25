فيديريكا موغيريني: رهاب الإسلام يهدد الجميع لا المسلمين فقط

حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، من رهاب الإسلام، بقولها إنه لا يهدد فقط المسلمين وإنما المجتمع بأسره. وفي حديثها وهي تقف إلى جانب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في إسلام أباد، قالت موغيريني: "قوة مجتمعاتنا تكمن في تنوعها، وكل من يهاجم تنوع مجتمعاتنا يهاجم المجتمع بأسره، وليس شريحة واحدة منه فقط".

من جانبه أشاد قريشي بالقيادة التي أظهرها رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، بعد أن قتل مسلح 50 مصليا في مسجدين في مدينة كرايستشيرش يوم 15 مارس/أذار، ومن بين القتلى تسعة باكستانيين.

وقال قريشي إن أرديرن: "أخبرت العالم بأن هناك طريقة مختلفة للتعامل مع هذا الأمر، وأظهرت الكيفية التي يمكن للمجتمعات أن تتقارب بها مع بعضها البعض، وكيف يمكن للثقافات والأعراق والديانات المختلفة أن تعيش في سلام".

إلى ذلك اتفق الاتحاد الأوروبي وباكستان على شراكة استراتيجية في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة من أجل التنمية المستدامة، وأشادت موغيريني بالاستقرار الديمقراطي في باكستان وأجندة الإصلاحات الحكومية، بينما قال قريشي إن باكستان ستواصل الوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق بالسلام في أفغانستان والمنطقة.

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