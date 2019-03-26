الاتحاد الأوروبي يحقق في وقائع عنصرية خلال مباراة لإنجلترا والجبل الأسود

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء، في بيان أنه بدأ إجراءات انضباطية ضد إهانات عنصرية من المشجعين في مباراة الجبل الأسود أمام إنجلترا بتصفيات بطولة أوروبا 2020.

وفازت إنجلترا 5-1 على الجبل الأسود في بودغوريتشا يوم الاثنين، بينما تعرض المدافع داني روز لهتافات تشبه أصوات القردة كما تعرض رحيم سترلينغ، الذي سجل الهدف الخامس لإنجلترا، للاستهداف بإهانات عنصرية كان يمكن سماعها طيلة المباراة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، أنه بدأ التحقيق في اتهامات بالتصرف "بسلوك عنصري" خلال المباراة.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة القيم والانضباط بالاتحاد الأوروبي قرارها في 16 مايو أيار.

ورحب الاتحاد الانجليزي بالتحقيق فيما وصفها بهتافات "عنصرية بغيضة".

وأضاف الاتحاد الانجليزي في بيان "هذا ليس مقبولا على أي مستوى في الرياضة ونحن نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي باتخاذ اجراءات انضباطية".

وقال اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم إنه مستعد لمنع المشجعين الذين يظهر اشتراكهم في هذه الوقائع من حضور مباريات بالمستقبل.

وأضاف في بيان "إذا أثبتت الإجراءات أنه وقع سلوك عنصري في الاستاد فإن اتحاد الجبل الأسود سيتخذ كافة الإجراءات المطلوبة للتعرف على الأشخاص غير المسؤولين الذين تسببوا في مثل هذه الوقائع وسيمنعهم من حضور كل المباريات التي ينظمها الاتحاد في المستقبل".

وأكد اتحاد الجبل الأسود أن هذه أول مرة يواجه فيها ذلك الأمر في مباراة دولية.

وقال الاتحاد المحلي "لم يسبق أن واجهنا أي وقائع تتعلق بالتمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق في المباريات الدولية ونحن متأكدون من عدم حدوث ذلك في المستقبل.

"لا يوجد مجال لمثل هذا السلوك في مجتمع متعدد الثقافات ومتعدد الأعراق مثل الجبل الأسود".

لاعب كرة القدم الإنجليزي رحيم سترلينج يحتفل بتسجيل الهدف الخامس لمنتخب بلاده كارل ريسين - رويترز

ساوثغيت: "هذا أمر غير مقبول"

ودعا سترلينغ إلى حرمان جماهير الجبل الأسود من حضور المباريات، بينما قال غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا إنه سيبلغ الاتحاد الأوروبي للعبة بهذه الوقائع.

وتقدم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أيضا بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي الذي سيطلع على تقرير الحكم وتقرير مراقب المباراة.

وقال ساوثغيت "سمعت بالتأكيد الإهانات الموجهة إلى داني روز عندما حصل على إنذار قرب نهاية المباراة".

وأضاف متحدثا إلى قناة (آي.تي.في) التلفزيونية "لا يوجد شك لدي في حدوث ذلك وسأبلغ الاتحاد الأوروبي. إنه أمر غير مقبول".

وقال سترلينغ، الذي وضع يده على أذنيه احتفالا بهدفه أمام مشجعي أصحاب الأرض، لشبكة سكاي سبورتس "لم أسمع (الهتافات) بنفسي لكن داني أوضح وأبلغني بما فعلته الجماهير لذا أردت أن أظهر لهم أنهم بحاجة لأكثر من ذلك لإيقافنا".

وطالب سترلينغ بفرض عقوبات قاسية من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف لاعب مانشستر سيتي "يجب معاقبة الجماهير بأكملها حتى لا تستطيع حضور المباريات. يجب فعل شيء يجعلهم يفكرون مرتين لأن فريقهم إذا لم يستطع اللعب في وجود جماهيره فإن الأمور ستصبح صعبة عليه".

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