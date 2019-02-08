وست هام يسلم الشرطة أدلته بشأن الواقعة العنصرية ضد محمد صلاح

سلم فريق وست هام يونايتد لكرة القدم أدلته إلى الشرطة البريطانية بعد استكمال تحقيق في واقعة عنصرية تعرض لها محمد صلاح لاعب ليفربول خلال مباراة الفريقين في الدوري الانكليزي الممتاز في استاد لندن يوم الاثنين.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وجهت فيه إهانات عنصرية لفظية إلى اللاعب المصري الدولي (26 عاما) بينما كان ينفذ ضربة ركنية. وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال المستخدم الذي نشر الفيديو على موقع تويتر "ذهبت إلى مباراة وسات هام ضد ليفربول وشعرت بالاشمئزاز مما سمعته. أناس كهؤلاء لا يستحقون مكانا في مجتمعنا ناهيك عن مباريات كرة القدم".

وقالت شرطة العاصمة إن ضباطا يقومون بمراجعة مقطع الفيديو وقال وست هام في بيان يوم الخميس إنه سلم كل أدلته إلى الشرطة.

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وست هام يفتح تحقيقاً في تعرّض محمد صلاح لهتافات عنصرية

وقال البيان "بعد تحقيق شامل وفوري عقب الاعتداء العنصري الكريه الذي تعرض له مهاجم ليفربول محمد صلاح مساء الاثنين يستطيع وست هام يونايتد أن يؤكد أنه سلم الأدلة إلى شرطة العاصمة".

وأضاف البيان أن النادي واضح في موقفه بشكل لا لبس بأن هجوما كهذا لن يتم التسامح معه وأنه لا مكان لهذا النمط من السلوك.

وفاز صلاح العام الماضي بجائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي من رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة كتاب الرياضة الإنكليزية، بعد أن سجل 44 هدفا لليفربول في كل منافساته الموسم الماضي.