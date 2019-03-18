أكثر من مليون توقيع لإقالة سياسي أسترالي ألقى تصريحا عنصريا ضد المسلمين

جمع موقع إلكتروني في أستراليا يضم ناشطين حقوقين أزيد من مليون توقيع، يوم الإثنين، على عريضة تطالب الحكومة الأسترالية بإقالة سياسي يميني متطرف، وهو فرايزر أينينغ، الذي أدلى بتصريحات عنصرية عقب حادثة كريستنشيرش في نيوزيلندا.

وقال السناتور في مقابلة تلفزيونية إن المسلمين هم السبب وراء وقوع الحادث الذي خلف 50 قتيلا ومثلهم من الجرجى، ما اعتبره العديد استفزازا لمشاعر المسلمين، وهو التي التصريح الذي تلقى على إثره السناتور بيضة على رأسه من قبل مراهق .

ويهدف القائمون على العريضة إلى جمع مليون ونصف توقيع على موقعهم الالكتروني (تشينج دوت اورغ)، ووصل عدد التوقيعات على العريضة إلى غاية منتصف يوم الإثنين 1.14 مليون توقيع.

وكتبت كيت أحمد، التي بدأت العريضة، "آراء السناتور فريزر أنينغ ليس لها مكان في حكومة بلدنا الديمقراطي ومتعدد الثقافات، وضمن حدود القانون الأسترالي، نطلب أن يتم دفعه إلى الاستقالة من منصبه، بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ."

كما طالبت هيئات إنفاذ القانون الأسترالية إالى التحقيق معه "لدعمه للإرهاب اليميني المتطرف ".

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وأضافت "ندعو الحكومة الأسترالية إلى المساعدة في المطالبة باستقالة من هذا الرجل الذي يلوم الضحايا على موتهم العنيف، ويستخدم إشارات إلى الإبادة الجماعية لتعزيز أجندته البغيضة".

قائلة إنه لا يوجد مكان في الحكومة الأسترالية للنازيين الجدد ولا يوجد مكان للتعصب وخطاب الكراهية.