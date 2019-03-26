الخارجية الأمريكية توافق على تزويد المغرب بطائرات عسكرية وتنتظر موافقة الكونغرس

وافقت الولايات المتحدة أمس الاثنين على بيع 25 طائرة مقاتلة من طراز F-16 من الجيل الأحدث، بقيمة 3.8 مليار دولار، للمملكة المغربية حسبما أعلنت الإدارة الأمريكية.

وبالإضافة إلى مقاتلات إف 16 بلوك 70/72، وافقت واشنطن أيضًا على تصدير معدات وبرمجيات لتحديث 23 طائرة من طراز F-16 يملكها سلاح الجو الملكي المغربي لتجاري الطراز الحديث نفسه، بما قيمته 985 مليون دولار.

إلا أن البيان أكد أن هذا البيع "لن يؤثر على ميزان القوى في المنطقة".

وبحسب بيان وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الخارجية فإن هذا "البيع المقترح سيساهم في تحسين وتقوية أمن أحد الحلفاء الرئيسيين من خارج حلف شمال الأطلسي"، مشيرة إلى أن "المغرب لازال يمثل قوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا".

ولا يزال من الممكن معارضة هذا القرار من قبل الكونغرس الأمريكي، الذي لديه فترة شهر واحد لدراسة المقترح وإعلان موقفه.

وكان الجيش المغربي قد طلب بالفعل 24 طائرة من طراز F-16 في عام 2008.

وتوصف هذه الصفقة بالأكبر في تاريخ المغرب.

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