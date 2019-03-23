رئيس الحكومة المغربية ليورونيوز: المغرب يولي اهتماما كبيرا بقضايا الشباب

على هامش تنظيم منتدى كرانس مونتانا بالداخلة التقت موفدة يورونيوز كوثر وكيل رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني.

المنتدى، بنسخته الخامسة، ركز على الشباب، تحت شعار "بناء قارة إفريقية قوية وحديثة في خدمة شبابها".

وبهذا الخصوص، تحدث رئيس الحكومة ليورونيوز عن أن تعليم وتكوين الشباب من أولويات المغرب، وأن الشباب في حاجة إلى العناية به، وتكوينه، وتحميله المسؤولية، بل وإعطائه ما يستحق من قيمة.

كما تحدث العثماني عن موضوعات ومحاور أخرى، يمكنكم الاطلاع عليها في هذا الحوار.

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