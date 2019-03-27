موزامبيق تؤكد ظهور حالات إصابة بالكوليرا في أعقاب الإعصار إيداي

أكدت حكومة موزمبيق اليوم الأربعاء وقوع خمس حالات إصابة بالكوليرا في أعقاب الإعصار إيداي.

وتوافد عشرات المرضى الضعاف على عيادة في مدينة بيرا الساحلية بعد الإعصار الذي اجتاح المنطقة يوم 14 مارس-آذار.

وظل الآلاف محاصرين لأكثر من أسبوع في قرى غمرتها المياه دون مياه نظيفة بعد أن تسبب الإعصار في فيضانات كارثية. وتركزت جهود الإغاثة بشكل متزايد على احتواء تفشي الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق المياه.

وفي منطقة مونهافا بوسط بيرا، قال أطباء وممرضات في مركز علاجي أقيم حديثا إنهم يعالجون نحو 140 مريضا يوميا من الإسهال. وبعض المرضى يصلون ضعافا غير قادرين على السير.

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وقال أوسيني إيسي مسؤول المساعدات الطبية بوزارة الصحة إنه يتوقع أن تزيد حالات الكوليرا عن الحالات الخمس المؤكدة صباح يوم الأربعاء.

وقال للصحفيين "عندما تكون لديك حالة واحدة يتعين أن تتوقع المزيد من الحالات في المجتمع". وأضاف أن المسعفين يواجهون 2700 حالة إسهال حاد وهو ما قد يكون عرضا من أعراض الكوليرا.

ومثل هذه الأمراض تشكل خطرا آخر في أعقاب الإعصار إيداي الذي اجتاح موزمبيق وزيمبابوي ومالاوي وأسفر عن مقتل 700 شخص ونزوح مئات الآلاف.