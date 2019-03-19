فيديو يصوّر بطائرة "درون" دمار إعصار إيداي في موزمبيق

أدى الإعصار إيداي الذي ضرب موزمبيق يوم الثلاثاء، إلى مقتل حوالي 182 شخصا، ودمار كبير في المباني على شواطئ باريا نوفا.

وفي مقطع الفيديو، تصوير بواسطة طائرة درون، للدمار الذي لحق بالمدينة نتيجة الإعصار.

وقد أعلن الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي احتمال ارتفاع عدد القتلى إلى ألف، وتعمل فرق الإنقاذ على إخراج الناس من المنطقة، بعد أن تسببت مياه الفيضان بتشكيل "محيطا داخليا" وهو ما يهدد عشرات آلاف العائلات.

وقد تشبث الناجون من الإعصار بأسطح المنازل والأشجار، وما يزال الآلاف في كل من موزمبيق وزيمبابوي وملاوي في خطر.

ووصف عمال الطوارئ بأن هذا الفيضان هو الأكثر تدميرا في المنطقة منذ حوالي 20 عاما، ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار اليوم الخميس، ما قد يفاقم من الأزمة.

وكان الإعصار تسبب في إلحاق أضرار بميناء بيرا، حيث دمرت حوالي 90% من المنطقة، بحسب منظمة الصليب الأحمر، التي أوضحت أن كل شيء تقريبا دمر بما في ذلك الطرقات وخطوط المواصلات. وكان الإعصار إيداي ضرب وسط موزمبيق يوم الخميس الماضي، قبل أن يواصل زحفه الجنوني باتجاه زمبابوي، حيث تسبب في مقتل 90 تقريبا، بحسب آخر الاحصائيات.

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