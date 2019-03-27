البابا يكرم راهبة أشرفت على ولادة 3 آلاف طفل في أفريقيا

منح البابا فرانسيس ميدالية خاصة يوم الأربعاء لراهبة تبلغ من العمر 85 عامًا قامت بالإشراف على قدوم حوالي 3000 طفل إلى الحياة، كجزء من عملها التبشيري كطبيبة توليد لأكثر من 60 عامًا في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وعندما كانت الراهبة ماريا كونيسيتا إيسو تقف بجانبه، تحدث البابا فرانسيس عن مقابلته لها في بانغي في العام 2015 ، حيث وصلت في زورق.

وقال البابا "إنها دلالة على حبنا وشكرنا على كل العمل الذي أنجزته مع أخواتنا وإخواننا الأفارقة في خدمة الحياة، والأطفال والنساء والعائلات".

كما أعلن الفاتيكان يوم الأربعاء أن البابا سيزور موزمبيق ومدغشقر وموريشيوس في الفترة من 4 إلى 10 أيلول/ سبتمبر.

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