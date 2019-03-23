البابا يوافق على استقالة كاردينال سانتياغو ريكاردو إزاتي المتهم في قضية إعتداءات جنسية

وافق البابا فرانسيس هذا السبت على استقالة الكاردينال ريكاردو إزاتي رئيس أساقفة سانتياغو، المتهم في فضيحة الاعتداءات الجنسية التي هزت تشيلي.

وقال بيان الفاتيكان يوم السبت إن البابا عين الأسقف سيليستينو أوس براكو من مدينة كوبيابو التشيلية "كمدير رسولي" لإدارة أبرشية سانتياغو إلى أن يتم تعيين رئيس أساقفة جديد خلفا لإزاتي.

و يواجه إزاتي عدة تهم تتعلق بالتستر، بما في ذلك بعض القضايا المتعلقة بقضية أوسكار مونوز، أحد كبار المساعدين السابقين لأسقفية سانتياغو، المتهم بدوره بتهمة إساءة معاملة خمسة أطفال على الأقل واغتصابهم.

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