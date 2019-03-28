أردوغان يعتزم تحويل "آية صوفيا" من متحف إلى مسجد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اعتزامه تحويل "متحف آية صوفيا" في أسطنبول، ليصبح "مسجد آية صوفيا"، وقال: "آية صوفيا لن تُسمّى متحفًا، سيتمّ تجريدها من هذا الاسم، سوف نسمّي آية صوفيا مسجداً"، معتبراً أن هذا الإجراء يعدُّ "مطلبا يتطلع إليه الشعب التركي والعالم الإسلامي منذ أعوام".

وقال أردغان في مقابلة تلفزيونية بثّت الليلة الماضية: إن "تحويل اسم آية صوفيا إلى متحف كان خطأ كبيراً، وآن الأوان لتغيير هذا الوضع، وبناء عليه لن يتم ذكر آية صوفيا كمتحف حيث ستخرج من وضعها هذا، وسنذكرها كمسجد".

وأضاف أردوغان في المقابلة التي أجراها معه تلفزيون "الخبر" التركي: "سيأتي السياح من كل مكان ليزوروا مسجد آية صوفيا وليس متحف آية صوفيا كما يزورون مسجدي السلطان أحمد والسليمانية بإسطنبول".

وكنيسة آية صوفيا تم تشييدهاعند مدخل مضيق البوسفور في القرن السادس الميلادي، وتعدّ صرحاً هندسياً وجمالياً باهراً، وتحولت إلى مسجد في القرن الخامس عشر بعد سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين في منتصف القرن الخامس عشر، وإبّان عهد مؤسس تركيا الحديثة مصطفى أتاتورك تعرض الموقع للإهمال بعدها تمّ تحويله إلى متحف.

ورداً على سؤال يتعلق بردود الفعل المتوقعة للدول والمؤسسات الغربية على تلك الخطوة المتعلقة بـ"آية صوفيا"، قال أردوغان: يطلب منا البعض ألا نفعل ذلك، وهم صامتون اتجاه ما يحدث من انتهاكات بحق المسجد الأقصى حيث يدخله الجنود (الإسرائيليين) بأحذيتهم ويلقون المصاحف على الأرض، ونحن مسلمون وهذه الأمور تثير مشاعر القهر في نفوسنا، لذلك على الصامتين اتجاه ما يحدث للأقصى ألا يعلموننا ما يجب أن نفعل وما لا يجب أن نفعله.

وكانت قضية صرح "آية صوفيا" أُثيرت بعد الهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا أواسط شهر آذار/مارس الجاري والذي أدى مقتل 50 شخصاً وإصابة عشرات آخرين على أيدي رجل استرالي متطرف ورد في بيان له أن أن "كنيسة آيا صوفيا "ستتحرر" من مآذنها.

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