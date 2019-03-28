تعرف على سبب رفض البابا تقبيل الناس ليديه وخاتمه

سحب البابا فرنسيس يده مراراً وتكراراً من أمام صف طويل من الناس انحنوا لتقبيل خاتمه، وبدا واضحا أنه كان يفضل المصافحة السريعة. مما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حنى أن البعض اتهمه بالخروج عن الأعراف والتقاليد الخاصة بالبابوية الكاثوليكية.

ولم يذكر الفاتيكان آنذاك سبب إصرار البابا على عدم تقبيل خاتمه في الطابور الطويل، لكن يبدو أن بعض الغموض قد أزيح عن الحادثة الآن. حيث قال الفاتيكان "إنها كانت مشكلة تتعلق بالنظافة".

أليخاندرو جيسوتي قال للصحفيين إن البابا ببساطة كان يتجنب نقل الجراثيم بين الناس، وقد كان هناك صف طويل من الأشخاص يقبلون يده الواحد تلو الآخر.

وأشار جيسوتي إلى أن البابا يسمح للأفراد عادة بتقبيل يده وخاتمه ولكن بأعداد محدودة، كما فعل أمام حشود من الناس حين قبل راهبة إيطالية مسنة يوم الأربعاء أثناء تكريمها على عقود من خدمة الفقراء.

وقال مساعد قريب للبابا لرويترز يوم الثلاثاء إنه "مستمتع" بكل هذه الضجة التي دارت حول هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي.

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