هواوي: الحكومة الأمريكية تريد تشويهنا لانها لا تستطيع المنافسة

حثت "هواوي تكنولوجيز" الصينية واشنطن على التخلي عن "سلوك الخاسر" وانتقدت مجددا ادعاءات أمريكية بأن معداتها يمكن أن تُستخدم من قبل بكين للتجسس، مع ضعف نشاطها للشبكات في ظل تصاعد التدقيق العالمي بشأنها.

وقال غوه بينغ رئيس مجلس إدارة هواوي، وهو المنصب الذي يتناوب عليه مسؤولي أكبر شركة منتجة لمعدات الاتصالات في العالم وثالث أكبر منتج للهواتف الذكية يوم الجمعة: "الحكومة الأمريكية تتبع سلوك الخاسر، تريد تشويه هواوي لأنها لا تستطيع منافسة هواوي".

وأضاف في مؤتمر صحفي يحضره ما يزيد عن مئة صحفي من أنحاء العالم "آمل بأن يكون بمقدور الولايات المتحدة تعديل سلوكها"

وامتنعت السفارة الأمريكية في الصين عن التعقيب.

وأعلنت هواوي عن تباطؤ وتيرة نمو الأرباح لعام 2018، في الوقت الذي سجل فيه نشاطها للشبكات أول انخفاض في الإيرادات في عامين، مما طغى على قفزة قوية بنسبة 45 بالمئة لوحدتها للهواتف الذكية.

وتكتنف الضبابية مستقبل هواوي على مدى السنة الأخيرة مع إبداء الولايات المتحدة مخاوف من أن معداتها قد تُستخدم للتجسس، كما تحث واشنطن حلفاءها على حظر عمل هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس القادمة للهاتف المحمول.

وبالنسبة لعام 2018، أعلنت الشركة التي مقرها شنتشن ربحا صافيا قدره 59.3 مليار يوان (تسعة مليارات دولار)، بارتفاع نسبته 25 بالمئة مقارنة مع السنة السابقة، مقابل زيادة بنسبة 28 بالمئة في 2017، وانخفضت إيرادات الشركة من نشاطها لاتصالات الهاتف المحمول 1.3 بالمئة إلى 294 مليار يوان.

وساهم ارتفاع مبيعات نشاطها للأجهزة الاستهلاكية إلى مستوى قياسي عند 348.9 مليار يوان، بقيادة الطلب على هواتفها الذكية القيمة مثل سلسلة بي وسلسلة ميت، في دفع إيراداتها العالمية لأكثر من مئة مليار دولار للمرة الأولى.

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وارتفع إجمالي إيرادات الشركة 20 بالمئة إلى نحو 721 مليار يوان، بما يمثل أسرع وتيرة للنمو في عامين.

وكانت الشركة قالت في وقت سابق إنها تستهدف إجمالي إيرادات عند 125 مليار دولار هذا العام وهو مستوى قياسي مرتفع.

ومثلت الأسواق الخارجية 48.4 بالمئة من نشاط هواوي في 2018، مقابل 49.5 بالمئة في السنة السابقة.

وكانت أسرع مناطق النمو للشركة هي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنمو نسبته 24.3 بالمئة، لتأتي بعدهم أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية بنمو بنسبة 21.3 بالمئة.