بعد الحظر الأمريكي.. فرنسا وألمانيا وبريطانيا تسمح لهواوي بالعمل في شبكاتها

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده لن تسير على خطى الولايات المتحدة في حظر عمل هواوي بأسواقها بعد يومين من إدراج الولايات المتحدة للشركة الصينية على قائمة سوداء.

ومنعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات الأمريكية من استخدام معدات اتصالات تصنعها هواوي ويُعتقد أنها تشكل خطورة على الأمن القومي وذلك في ظل الصراع التجاري المتأجج بين واشنطن وبكين.

وقال ماكرون إن فرنسا ستسمح لهواوي بإقامة البنية التحتية لشبكتها الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس 5g.

وأضاف بأنه ليس من مصلحة بلاده أن تبدأ حرباً تكنولوجية أو تجارية ضد أي دولة.

وقال يوخن هومان، رئيس الوكالة الفيدرالية للشبكات الألمانية، إن بلاده لن تقصي هواوي من الشركات الموفِرة لخدمات الجيل الخامس، مضيفاً أنه حتى الآن لا تتوافر أي دلائل على خرق هواوي لقواعد تسيير الاتصالات والأمن المعلوماتي في ألمانيا.

كذلك سمحت بريطانيا لهواوي بالمساعدة في تشييد البنية التحتية لتكنولوجيا الجيل الخامس بها والتي ستنطلق للمستخدمين بمساعدة الشركة الصينية في 3 يوليو-تموز القادم، بينما تستعد هواوي لطرح هاتفها الذكي الجديد Mate 20 X في الأسواق البريطانية الشهر القادم.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنها أضافت هواوي تكنولوجيز و70 شركة تابعة لها إلى "قائمة الكيانات" الخاصة بها في خطوة تمنع الشركة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أمريكية دون موافقة الحكومة.

وحثت واشنطن حلفائها على عدم استخدام معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس المرتقبة.

وتنفي هواوي أن تكون منتجاتها تشكل تهديدا أمنيا. وقالت إنها "مستعدة وراغبة في الحوار مع الحكومة الأمريكية واتخاذ إجراءات فعالة لضمان أمن المنتج".

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