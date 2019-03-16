اعتراف ضابط سابق بالمخابرات الأمريكية بمحاولة التجسس لصالح الصين

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة إن ضابطاً سابقاً بوكالة المخابرات الدفاعية اعترف بمحاولة التجسس لصالح الصين.

واتهم رون روكويل هانسن بمحاولة نقل معلومات عسكرية سرية أمريكية إلى الصين والحصول على "مئات الآلاف من الدولارات" مقابل عمله لحساب حكومة الصين.

وقالت الوزارة إن المخابرات الصينية جندت هانسن في عام 2014.

كان مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) قد ألقى القبض على هانسن في يونيو حزيران وهو في طريقه إلى مطار سياتل تاكوما الدولي ليستقل طائرة إلى الصين.

ويواجه هانسن عقوبة تصل إلى السجن 15 عاماً. وسوف يصدر الحكم عليه في 24 من سبتمبر أيلول.

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