آلاف الأردنيين يتظاهرون في شوارع عمان نصرة للقدس والجولان

تظاهر آلاف الأردنيين احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة وكذلك على تفاقم أعمال إسرائيل العدائية تجاه غزة.

وتجمع قرابة ثلاثة آلاف متظاهر في شوارع العاصمة الأردنية عمان اليوم الجمعة، حاملين لافتات مناهضة لإسرائيل وهاتفين بشعارات تدعم حركة حماس وأخرى تدين سيطرة إسرائيل على القدس الشرقية التي يسعى الفلسطينيون إلى جعلها عاصمة دولتهم المستقبلية.

ودعا المتظاهرون إلى حماية المسجد الأقصى، الخاضع لوصاية الأردن، كما طالبوا الدول العربية ب"باستئصال الكيان الصهيوني" .

وطالب المتظاهرون الحكومة الأردنية بإلغاء معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل.

المسيرة من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب أخرى معارضة لمعاهدة السلام التي أبرمها الأردن عام 1994 مع إسرائيل.

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