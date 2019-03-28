الجعفري: فلتتنازل أمريكا عن ولايتين من أرضها لإسرائيل عوضاً عن الجولان

قال المندوب السوري بالأمم المتحدة بشار الجعفري إن الاعتراف الأمريكي "بسيادة إسرائيل" على هضبة الجولان المحتلة يعد إخلالاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأضاف الجعفري أن الاعتراف يأتي ضمن صفقة "لعينة وخبيثة" لإنجاح "المتطرفين" في الانتخابات الإسرائيلية مقابل حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تأييد مجموعات الضغط الإسرائيلية في الانتخابات الأمريكية 2020.

وجاء في كلمة الجعفري أمام مجلس الأمن: "الولايات المتحدة تسعى لإظهار الكرم تجاه إسرائيل وإذا أرادت أن تفعل ذلك فعليها ألا تتطاول على ما لا تملك فمساحتها واسعة ومترامية الأطراف وبالتالي فلتتنازل عن ولاية أو ولايتين من الولايات الأمريكية لإسرائيل ما دامت حريصة على رضاها عنها".

وتجرى الانتخابات الإسرائيلية يوم 9 أبريل/نيسان القادم حيث يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البقاء في السلطة مستعيناً بدعم جماعات يمينية من المستوطنين ومن حزب "عظمة يهودية" وهم أتباع الحاخام المتطرف كهانا، وهي أحزاب أكثر تطرفا وتشدداً من حزب نتنياهو الليكود.

وتصف قرارات مجلس الأمن السابقة 242 و338 و497 هضبة الجولان بالأرض المحتلة من قِبل إسرائيل وتطالب تل أبيب بالعودة إلى حدود ما قبل 5 يونيو/حزيران عام 1967.

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